Отделение молодого всероссийского движения "Движения первых" открылось в ПВГУС

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9 марта в Поволжском государственном университете сервиса состоялось открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Университет сервиса стал первым вузом в Тольятти, на базе которого создается первичка РДДМ. Само движение молодое – его первый съезд прошел в декабре 2022 года. Сейчас в регионах России идет формирование команды движения.

С приветственным словом к создателям первичного отделения в Университете сервиса обратился Сергей Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи.

«Тот факт, что вы первый вуз в Тольятти, который принял решение открыть первичное отделение Российского движения детей и молодежи, заслуживает уважения и внимания. «Движение Первых» - большая команда единомышленников, это новое детско-юношеское движение, главной задачей которого является раскрытие потенциала каждого ребенка и молодого человека в нашей стране, - подчеркнул Сергей Бурцев. - Я уверен, что инициативы, которые будут исходить из первичного отделения, созданного в Университете сервиса, точно можно будет транслировать на весь регион».

«Уверена, что в движении вы найдете еще больше друзей, единомышленников, а также больше возможностей для реализации своего потенциала и поддержки своих инициатив и проектов», - обратилась к инициаторам создания первичного отделения председатель Самарского регионального отделения РДДМ «Движение Первых» Кристина Гнатюк.

У «Движения Первых» 12 направлений деятельности: образование и знания, наука и технологии, культура и искусство, волонтёрство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, туризм и путешествия и другие.

«О каждом из этих направлений нам есть, что рассказать школьникам и молодежи, - уверена Любовь Выборнова, ректор Университета сервиса. - Мы создаем первое отделение РДДМ в Тольятти на базе университета. Это позволит нашим студентам, аспирантам и молодым ученым стать наставниками для школьников, помочь им ориентироваться в молодежных проектах различных направлений и уровней. Мы можем погружать школьников как в науку, так и в образование. Туризм, культура, дизайн и все наши актуальные направления будут доступны школьникам и молодежи города Тольятти».

Инициаторами создания первичного отделения выступила группа студентов Колледжа креативных индустрий и предпринимательства Университета сервиса. «Все студенты, которые сейчас входят в актив, - творческие люди. Нам интересно развиваться во всех сферах, не только в учебе, поэтому мы решили открыть первичное отделение РДДМ в нашем университете, - рассказала лидер инициативной группы Сюзанна Егиян. - «Движение Первых» открывает нам большие горизонты, дает возможность участвовать в больших проектах регионального и федерального уровня».

Кульминацией церемонии открытия первичного отделения РДДМ стало выступление молодых ученых Университета сервиса в рамках нового проекта «Просто о науке», который полностью созвучен направлению «Движения первых» «Наука и технологии». Это цикл информационно-просветительских мероприятий для учеников 7-11-х классов. Его ПВГУС инициировал в этом учебном году и присоединился с ним к акции Российского общества «Знание» - «Ученые – в школы». Молодые ученые Анна Старкова и Ксения Щекотова выступили перед школьниками, познакомив их со своими исследованиями.