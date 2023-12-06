Одиннадцатиклассники Самарского региона приступили к написанию итогового сочинения

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Сегодня, 6 декабря 2023 года, в 10:00 порядка 12 тысяч одиннадцатиклассников Самарской области приступили к написанию итогового сочинения (изложения), которое является допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2023-2024 учебном году.

Итоговое изложение пишут 21 обучающийся с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и 126 выпускников Центра образования Самарской области (учреждения УФСИН).

Для обучающихся с ОВЗ созданы особые условия.

Темы сочинений стали известны выпускникам Самарской области за 15 минут до начала испытания:

- Согласны ли Вы с мыслью, что жизненный путь – это постоянный выбор?

- Что, вслед за А.С. Пушкиным, можно назвать «души прекрасными порывами»?

- Когда равнодушие может стать преступлением?

- Хорош или плох жизненный принцип «быть как все»?

- Способна ли природа воспитывать человека?

- Как исторические события влияют на изменения в языке? Время написания – 3 часа 55 минут.

Итоговое сочинение (изложение) оценивается по системе «зачет-незачет».

Рекомендуемое количество слов в сочинении от 350 слов, в итоговом изложении – от 250 слов. Если объем будет меньше, ставится незачёт по всем критериям.

По установленным критериям зачёт за всю работу ставится, если получены обязательные зачёты по Требованию № 1 «Объём сочинения» и Требованию № 2 «Самостоятельность работы». Плагиат, списывание у соседа, использование каких-либо интернет-ресурсов или шпаргалок – недопустимо. При написании сочинения одиннадцатиклассник может пользоваться только орфографическим словарём, который выдают на экзамене. Также должно быть соблюдено выполнение Критерия № 1 «Соответствие теме» и Критерия № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала», где важно привести хотя бы одно или два литературных произведения. Засчитывается не количество приведённых произведений, а качество их анализа в рамках заявленной проблемы.

Незачёт может быть поставлен, если сочинение написано без привлечения литературного материала; содержание произведения искажено; есть лишь упоминание литературных произведений, но они не становятся опорой для рассуждения.

Также незачёт ставится, если грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные в сочинении, превышают в сумме 5 ошибок на 100 слов текста.

С результатами участники итогового сочинения (изложения) могут ознакомиться в образовательных организациях, в местах регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении), на федеральном информационном портале (https://checkege.rustest.ru/) где будут размещены бланки итогового сочинения (изложения) не позднее 20 декабря 2023 года.

Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут написать его в дополнительные сроки: 7 февраля или 10 апреля 2024 года.

Выпускники прошлых лет могут принять участие в написании сочинения в любой из указанных дней.

Напомним, итоговое сочинение (изложение) в качестве допуска к сдаче ЕГЭ введено для учеников 11 классов с 2014-2015 учебного года. Главной целью этой реформы было повышение качества образования и подготовки выпускников к жизни в современном мире.

Первое итоговое сочинение вызвало много дискуссий и споров среди участников образовательного процесса. Некоторые отмечали сложность написания, другие – то, что сочинение помогает развивать у выпускников навыки анализа, критического мышления и творчества.

С течением времени итоговое сочинение стало неотъемлемой частью жизни многих выпускников, не только испытанием на знания, но и возможностью проявить свои таланты и способности. Многие выпускники говорят, что итоговое сочинение помогло им лучше понять себя и свои цели в жизни.