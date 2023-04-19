Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2024 году театр «СамАрт» будет играть спектакли сразу на трех сценах.
Продолжается строительство 3-й очереди здания Самарского ТЮЗа
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре мать систематически наносила своей 11-летней дочери побои
В Самаре отменили «Метафест»
В Самаре отменили «Метафест»
В Самаре в 6 школах отремонтируют пищеблоки за 45,8 млн рублей
В Самаре в 6 школах отремонтируют пищеблоки за 45,8 млн рублей
Тольяттинский художественный музей ждет масштабное обновление
Тольяттинский художественный музей ждет масштабное обновление
В Самаре горело кафе на ул. Антонова-Овсеенко
В Самаре горело кафе на ул. Антонова-Овсеенко
Ученые Самарского политеха предложили новую технологию очистки сточных вод
Ученые Самарского политеха предложили новую технологию очистки сточных вод
В Самаре хотят установить первый в мире памятник газовой плите
В Самаре хотят установить первый в мире памятник газовой плите
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.6
-0.03
EUR 89.57
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие Международный день Земли
Самарские транспортные полицейские и общественники провели профилактические встречи с подростками
К празднованию Дня всемирного наследия присоединяется самарский музей-галерея «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Новый сезон проекта «Цифровой ликбез» поможет пользователям интернета обезопасить себя

19 апреля 2023 10:26
173
Новый сезон проекта «Цифровой ликбез» поможет пользователям интернета обезопасить себя

Минцифры России информирует о новом сезоне Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез», реализуемого в поддержку федеральных проектов «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» и «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Это третий сезон проекта в текущем учебном году.

В Самарской области проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий как «Цифровой ликбез» находится на особом контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Такие уроки безопасного поведения в интернете при содействии департамента информационных технологий и связи Самарской области, Проектного офиса цифрового развития и IT-компаний региона регулярно проходят в учреждениях образования. Также повышенный спрос на специалистов в сфере IT в последнее время увеличил интерес молодежи к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается правительством региона.

Организаторами нового проекта выступают Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. Экспертами фонда «Вклад в будущее» подготовлены материалы в формате коротких мультфильмов по темам: «Цифровой баланс», «Авторское право», «Цифровой этикет», «Права потребителей» и «Электронные деньги». Ролики позволят обучающимся повысить уровень цифровой и финансовой грамотности, расскажут о кибербезопасности, правилах поведения в сети и основных принципах безопасного пользования интернетом.

«В пяти новых роликах ребята узнают об авторских правах, электронных деньгах, этикете в интернете и балансе реальной и цифровой жизни. Материалы смогут также использовать родители школьников, а педагоги – интегрировать в образовательный процесс», – сказала директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Видеоролики от Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» пополнят подборку полезных материалов на сайте «Цифрового ликбеза» и станут полезным дополнением к обучающим материалам других партнеров проекта. Все материалы верифицированы Минпросвещения России.

«Мы рады участвовать в таком масштабном и ценном для российских школьников просветительском проекте «Цифровой ликбез» и поделиться своей экспертизой по цифровой и финансовой грамотности и навыкам XXI века. Мы стремимся к созданию современного интерактивного контента, чтобы освоение новых знаний и навыков стало увлекательным обучением через приключение», – отметил исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец.

«Цифровой ликбез» был запущен в 2022 году и к нему уже присоединились 89 регионов страны. Уроки, посвященные безопасному поведению в сети Интернет и развитию навыков цифровой грамотности, проходят школьники с 1 по 11 класс. Видеоматериалы также будут полезны и педагогам, мультфильмы «Цифрового ликбеза» можно легко интегрировать в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или использовать на родительских собраниях.

«Более 90% детей в России имеют собственный мобильный телефон или планшет с выходом в интернет и наравне со взрослыми, а порой и опережая их, ежедневно сталкиваются с огромным потоком информации, который помимо пользы может нести и вред. И здесь мы видим своей задачей уберечь детей от внешних киберугроз. В новом сезоне «Цифрового ликбеза» расскажем о том, как правильно распоряжаться электронными деньгами, о цифровом этикете — уверен, эти знания очень пригодятся», – отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

До 19 мая 2023 года в сети Интернет по адресу https://digital-likbez.datalesson.ru будут размещены просветительские видеоматериалы от партнера проекта – Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Кроме того, 25 апреля 2023 года в 14:00 по московскому времени в онлайн формате состоится экспертная сессия Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по теме «Кибергигиена решает все: что должен знать каждый». Принять участие в экспертной сессии могут педагоги общеобразовательных организаций, обучающиеся и их родители. Подключение к мероприятию доступно по ссылке: https://vk.com/video-174311295_456239386.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Проект
19 апреля 2023  12:51
Проект "Карта жителя" для платежной системы "Мир" является в Самарской области опорным
85
24 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон
19 апреля 2023  11:35
24 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон
138
Губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от машин скорой и неотложной помощи – всего 105 автомобилей – в больницы и поликлиники.
18 апреля 2023  14:44
В медучреждения Самарской области поступили более ста новых машин скорой и неотложки
472
В Самарской области выпущено более 80 тысяч Карт жителя
18 апреля 2023  13:32
В Самарской области выпущено более 80 тысяч Карт жителя
369
Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащих за их верность Отечеству. 
17 апреля 2023  15:18
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами, приехавшими в отпуск из зоны СВО
546
Весь список