Новый сезон проекта «Цифровой ликбез» поможет пользователям интернета обезопасить себя

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Минцифры России информирует о новом сезоне Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез», реализуемого в поддержку федеральных проектов «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» и «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Это третий сезон проекта в текущем учебном году.



В Самарской области проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий как «Цифровой ликбез» находится на особом контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Такие уроки безопасного поведения в интернете при содействии департамента информационных технологий и связи Самарской области, Проектного офиса цифрового развития и IT-компаний региона регулярно проходят в учреждениях образования. Также повышенный спрос на специалистов в сфере IT в последнее время увеличил интерес молодежи к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается правительством региона.



Организаторами нового проекта выступают Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. Экспертами фонда «Вклад в будущее» подготовлены материалы в формате коротких мультфильмов по темам: «Цифровой баланс», «Авторское право», «Цифровой этикет», «Права потребителей» и «Электронные деньги». Ролики позволят обучающимся повысить уровень цифровой и финансовой грамотности, расскажут о кибербезопасности, правилах поведения в сети и основных принципах безопасного пользования интернетом.



«В пяти новых роликах ребята узнают об авторских правах, электронных деньгах, этикете в интернете и балансе реальной и цифровой жизни. Материалы смогут также использовать родители школьников, а педагоги – интегрировать в образовательный процесс», – сказала директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.



Видеоролики от Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» пополнят подборку полезных материалов на сайте «Цифрового ликбеза» и станут полезным дополнением к обучающим материалам других партнеров проекта. Все материалы верифицированы Минпросвещения России.



«Мы рады участвовать в таком масштабном и ценном для российских школьников просветительском проекте «Цифровой ликбез» и поделиться своей экспертизой по цифровой и финансовой грамотности и навыкам XXI века. Мы стремимся к созданию современного интерактивного контента, чтобы освоение новых знаний и навыков стало увлекательным обучением через приключение», – отметил исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец.



«Цифровой ликбез» был запущен в 2022 году и к нему уже присоединились 89 регионов страны. Уроки, посвященные безопасному поведению в сети Интернет и развитию навыков цифровой грамотности, проходят школьники с 1 по 11 класс. Видеоматериалы также будут полезны и педагогам, мультфильмы «Цифрового ликбеза» можно легко интегрировать в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или использовать на родительских собраниях.



«Более 90% детей в России имеют собственный мобильный телефон или планшет с выходом в интернет и наравне со взрослыми, а порой и опережая их, ежедневно сталкиваются с огромным потоком информации, который помимо пользы может нести и вред. И здесь мы видим своей задачей уберечь детей от внешних киберугроз. В новом сезоне «Цифрового ликбеза» расскажем о том, как правильно распоряжаться электронными деньгами, о цифровом этикете — уверен, эти знания очень пригодятся», – отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.



До 19 мая 2023 года в сети Интернет по адресу https://digital-likbez.datalesson.ru будут размещены просветительские видеоматериалы от партнера проекта – Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».



Кроме того, 25 апреля 2023 года в 14:00 по московскому времени в онлайн формате состоится экспертная сессия Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по теме «Кибергигиена решает все: что должен знать каждый». Принять участие в экспертной сессии могут педагоги общеобразовательных организаций, обучающиеся и их родители. Подключение к мероприятию доступно по ссылке: https://vk.com/video-174311295_456239386.