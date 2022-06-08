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НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» на Дне эколога представил новейшие разработки в сфере экологии

8 июня 2022 15:06
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Все желающие смогли увидеть и подробно изучить функционал аэромобильного комплекса для экологического мониторинга атмосферного воздуха.

Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» на Дне эколога представил новейшие разработки в сфере экологии.

Ежегодный праздник в Самаре в этом году прошёл в Струковском саду. Управляющая компания научно-образовательного центра миррового уровня «Инженерия будущего» – « Институт регионального развития» организовала шатёр, в котором проектный менеджер комитета по беспилотным технологиям НОЦ, директор центра беспилотных систем Самарского университета, Давид Овакимян,  и доцент кафедры химии Самарского университета, вуза-участника научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», Владимир Платонов, рассказали о карбоновых полигонах, и оборудовании, которое на них может использоваться.

Все желающие смогли увидеть и подробно изучить функционал аэромобильного комплекса для экологического мониторинга атмосферного воздуха, который состоит из:

- беспилотника;

- гиперспектрометра (определяет химический состав почв на полях);

- газового хроматографа.

Важность карбоновых полигонов заключается в том, что именно на них будут проходить важнейшие экологические исследования. К примеру, они позволят производить разработку технологий  контроля почв и респирации парниковых газов, дистанционного учета надземной и подземной фитомассы, ризосферы, математических моделей по первичной валовой продуктивности, нетто-обмену CO2 между экосистемой и атмосферой.

Со сцены летнего театра Струковского сада с праздником самарцев поздравила Ольга Михеева, советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития». Ольга Александровна рассказала о создающемся в структуре НОЦ комитете по экологии и важной роли Центра для развития экологического движения. Также советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» — «Институт регионального развития»наградила победителей конкурса «ЭкоЛидер-2021» в номинациях «Общественность», «СМИ», «Профи» и «Энтузиаст».

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