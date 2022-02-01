НОЦ «Инженерия будущего» организует серию межрегиональных интерактивных мероприятий в рамках Международной недели науки «Сила Инженерии»

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С 8 по 14 февраля в Самаре в честь празднования Российского дня науки научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» (далее - НОЦ) организует серию межрегиональных интерактивных мероприятий в рамках Международной недели науки «Сила Инженерии».

Главной темой этого события станет обсуждение главных направлений развития научно-образовательного сообщества и алгоритмов сотрудничества между государством, наукой и бизнесом, а также популяризация науки среди молодежи и формирование карьерных траекторий для студентов, молодых ученых и выпускников ВУЗов.

9 февраля будет организован «День открытых дверей молодёжных лабораторий» в формате квестов и мастер-классов ВУЗы-участники НОЦ (Самарский университет, СамГТУ, СамГУПС, ТГУ, СамГМУ), регионы-соинициаторы НОЦ покажут свои разработки и работу молодёжных лабораторий. Адреса площадок и точное время проведения будут направлены дополнительно.

10 февраля в 13:30 состоится дискуссия «Инженеры новой формации». Участники поднимут и обсудят множество тем связанных с формированием и подготовкой современного инженерного сообщества. Спикерами выступят инженерные объединения, индустриальные предприятия, технологические предприниматели, ведущие ВУЗы России и молодые учёные.

Место проведения: г. Самара, ул. Ново-Садовая 162-в, отель Ренессанс.



Дискуссия будет состоять из 4 блоков:

«Тренды и требования к инженерным специалистам для технологического прорыва. Модель системного инженера»

Участники: Академия Роскосмоса, Академия Ростеха, корпоративная Академия АвтоВАЗ, РЖД;

«Практики ведущих предприятий и ВУЗов по подготовке инженеров будущего»

Участники: СПбПУ, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва, Ульяновский государственный технический университет, ЛЭТИ, Станкин, Военмех, РКЦ Прогресс, ПАО ОДК-Кузне- цов, Центр стратегических разработок северо-запад: инженерный МВА;

«Технологическое предпринимательство и подготовка цифровых кадров. Вектор развития взаимодействия предприятий и Вузов»

Участники: РАНХИГС, Инновационный центр Сколково, Иннополис, Университет 20.35;

Актуальная концепция подготовки инженерных кадров, система развития талантов и необходимые компетенции инженеров нового поколения

Участники: образовательный центр Сириус, 8ТЕАМ, СГИК.

14 февраля будут проведены круглые столы, на которых будет подведение научно-технологических итогов года проектных комитетов НОЦ с презентацией лучших проектов, форсайт сессия по стратегическим и перспективным направлениям развития инновационных проектов с участием международных экспертов в форме Эйнштейн пати.

Место проведения: г. Самара, ул. Ново-Садовая 162-в, отель Ренессанс.

Мероприятие будет проходить в трёх залах:

Зал №1: «Аэрокосмос», «Двигатели», «Водород», «Образование»;

Зал №2: «Искусственный интеллект», «Умное агро», «Беспилотные летательные аппараты», «Новые материалы»;

Зал №3: «Экология», «Электротранспорт и умный транспорт», «Медицина».

Так же молодые ученые, в том числе ЦОД «Вега», лицей «Спутник», победители школьных Всероссийских и международных конкурсов проектов представят свои научные разработки в формате интерактивной выставки.

Главным событием этого дня станет торжественная церемония награждения ученых-участников НОЦ, внесших значительный вклад в становление, развитие, повышение эффективности НОЦ, формирование образовательного, научного, кадрового задела НОЦ совместно с главами регионов-инициаторов НОЦ. Дипломы с подписью всех губернаторов регионов-соучастников НОЦ и подарки будут вручать лично главы субъектов. В случае отсутствия возможности принять участие в награждении очно, будет организован телемост в формате

вкс.

