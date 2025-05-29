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Названо количество сдающих ЕГЭ по русскому языку 30 мая в Самарской области

29 мая 2025 10:47
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Названо количество сдающих ЕГЭ по русскому языку 30 мая в Самарской области

Некоторые тестирования уже состоялись. Так, 23 мая в Самарской области ЕГЭ по истории сдали 1 533 человека, по литературе - 825, по химии - 1 555, пишет Сова.

27 мая прошел единый государственный экзамен по математике базового уровня. На него было зарегистрировано 5 014 участников. По математике профильного уровня было заявлено 6 897 человек.

В пятницу, 30 мая, пройдет ЕГЭ по русскому языку. На него зарегистрировано 12 352 участника. На выполнение заданий отводится 3,5 часа (210 минут). Дополнительные материалы и оборудование не используются.

Что в ЕГЭ по русскому языку

Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает 27 заданий. Они отличаются формой и уровнем сложности.

Так, в первой части 26 заданий с кратким ответом: 23 - базового уровня и 3 - повышенной сложности.

Во второй части необходимо написать сочинение. С его помощью проверяют умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.

Результаты по русскому языку участники получат не позднее 15 июня.

Затем выпускников школ 2 июня будут ждать ЕГЭ по физике и обществознанию.

5 июня состоится письменный экзамен по английскому и остальным языкам, а также география, биология.

А 10 и 11 июня - устный экзамен по английскому, остальным языкам и информатике.

Существуют и резервные дни, так называемые запасные даты, в которые школьники могут пройти выпускные испытания. В этом году - 16-23 июня. Кроме того, летом 2025-го установлено два дня для пересдачи экзаменов. Те, кого не устроил результат, могут попытаться снова 3 и 4 июля.

Где искать результаты ЕГЭ

Результаты ЕГЭ 2025 года доступны через 7-14 дней (1-2 недели) после сдачи экзамена. График публикации баллов зависит от предмета (например, русский язык - до 15 июня, математика - не позднее 10 июня).

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