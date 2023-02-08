Назначен новый ректор Самарского ГАУ

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Согласно приказу МСХ РФ от 7 февраля 2023 года № 21-кр Сергей Машков назначен на должность ректора ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет». Как отмечают в пресс-службе учебного заведения, назначение было согласовано с полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.

Сергей Владимирович родился 12 июня 1983 года. В 2005 году окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию и продолжал повышать квалификацию многие годы. Кандидат экономических наук, пишет TLTgorod.