Накануне нового учебного года в Самаре определены организаторы школьного питания

Накануне нового учебного года во всех муниципальных школах, гимназиях и лицеях Самары определились организаторы горячего питания для детей. Большую часть учреждений – 54% – будут обслуживать ООО «Кировский комбинат школьного питания» (44 школы) и ООО «Комбинат школьного питания» (37 школ), оставшиеся 70 школ будут обслуживать 9 самарских компаний.



«Качественное питание в течение дня – залог здоровья каждого ребенка и одна из составляющих успешной учебы. Поэтому к вопросу относимся особенно внимательно: важно и качество продуктов, и то, в каких условиях готовятся блюда, и их разнообразие в течение недели. Надо отметить, что все заявившиеся организаторы питания зарегистрированы и работают на территории Самарской области, большинство из них уже заслужили определенное доверие как среди директоров, так и среди родителей», – сказала заместитель главы города Самара Ольга Слесарева.



Качество приготовленных блюд будет контролировать не только бракеражная комиссия, в которую входят представители родительского комитета, и Роспотребнадзор, но и совместные комиссии Департамента образования и Департамента экономического развития, инвестиций и торговли, в том числе в специализированных лабораториях.



«Для учеников начальных, средних и старших классов разработано стандартное 12-дневное цикличное меню. Оно составлено с учетом возрастных категорий и согласовано по калорийности и объему порций с Роспотребнадзором. На завтраки будем давать, к примеру, омлет, молочные каши, сырники, запеканку, яйца, творог, фрукты, соки и напитки из черной смородины, клюквы и сухофруктов. На обеды – традиционные мясные, куриные или рыбные супы, голубцы, рыбу, мясные или куриные котлеты, колбаски, эксклюзивные куриные «гнёздышки». Также в этом году повара предложат ребятам сырные супы», – рассказала генеральный директор ООО «Комбинат школьного питания» Татьяна Аврискина.



В новом учебном году бесплатное горячее питание по-прежнему будут получать ученики 1-4 классов, дети из семей участников специальной военной операции, многодетных и социально незащищенных семей, дети с ОВЗ и другие льготные категории.



Отметим, что информация об организации питания в каждой конкретной школе Самары доступна на ее официальном сайте в разделе «Организация питания». У всех школ данный раздел будет обновлен до 1 сентября.

