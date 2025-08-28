Я нашел ошибку
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
Накануне нового учебного года в Самаре определены организаторы школьного питания

28 августа 2025 15:43
Накануне нового учебного года во всех муниципальных школах, гимназиях и лицеях Самары определились организаторы горячего питания для детей. Большую часть учреждений – 54% – будут обслуживать ООО «Кировский комбинат школьного питания» (44 школы) и ООО «Комбинат школьного питания» (37 школ), оставшиеся 70 школ будут обслуживать 9 самарских компаний. 

«Качественное питание в течение дня – залог здоровья каждого ребенка и одна из составляющих успешной учебы. Поэтому к вопросу относимся особенно внимательно: важно и качество продуктов, и то, в каких условиях готовятся блюда, и их разнообразие в течение недели. Надо отметить, что все заявившиеся организаторы питания зарегистрированы и работают на территории Самарской области, большинство из них уже заслужили определенное доверие как среди директоров, так и среди родителей», – сказала заместитель главы города Самара Ольга Слесарева. 

Качество приготовленных блюд будет контролировать не только бракеражная комиссия, в которую входят представители родительского комитета, и Роспотребнадзор, но и совместные комиссии Департамента образования и Департамента экономического развития, инвестиций и торговли, в том числе в специализированных лабораториях.

«Для учеников начальных, средних и старших классов разработано стандартное 12-дневное цикличное меню. Оно составлено с учетом возрастных категорий и согласовано по калорийности и объему порций с Роспотребнадзором. На завтраки будем давать, к примеру, омлет, молочные каши, сырники, запеканку, яйца, творог, фрукты, соки и напитки из черной смородины, клюквы и сухофруктов. На обеды – традиционные мясные, куриные или рыбные супы, голубцы, рыбу, мясные или куриные котлеты, колбаски, эксклюзивные куриные «гнёздышки». Также в этом году повара предложат ребятам сырные супы», – рассказала генеральный директор ООО «Комбинат школьного питания» Татьяна Аврискина. 

В новом учебном году бесплатное горячее питание по-прежнему будут получать ученики 1-4 классов, дети из семей участников специальной военной операции, многодетных и социально незащищенных семей, дети с ОВЗ и другие льготные категории. 

Отметим, что информация об организации питания в каждой конкретной школе Самары доступна на ее официальном сайте в разделе «Организация питания». У всех школ данный раздел будет обновлен до 1 сентября. 

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

