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День науки в Беларуси

На протяжении более двадцати лет в последнее воскресенье января в Беларуси отмечается День науки. В этом году – это 31 января. В братской стране научными исследованиями занимаются свыше 25 тысяч специалистов. Результаты работы белорусских ученых отвечают высоким мировым требованиям, вносят значительный вклад в инновационное развитие государства. Этот праздник считают своим представители академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений страны. В эти дни для них проходят торжественные мероприятия, где лучшим ученым и исследователям вручаются награды. Открываются выставки достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности, где демонстрируются результаты научных исследований и разработок, эффективности реализации государственных программ в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности и проводимой работы по укреплению связи науки с производством.

Для НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Беларусь – один из стратегических международных партнёров.

Буквально на этой неделе было подписано соглашение между Институтом регионального развития – управляющей компанией НОЦ и Национальной академией наук (НАН) Беларуси.

Для межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» подписание документа стало значимым шагом в расширении международной деятельности.

НОЦ «Инженерия будущего» ставит перед собой амбициозные цели, реализуя проекты в пяти направлениях глобального уровня: 1) Двигательные

и топливные системы нового поколения, 2) Интеллектуальные транспортные системы, 3) Аэрокосмические технологии и системы, 4) Сектора новых инженерных компетенций, включая хайтек медицину и цифровое сельское хозяйство, 5) Искусственный интеллект в инжиниринге.

Научно-образовательный центр «Инженерия будущего» уже поддержан такими лидерами индустрии как «Ростех», «Роскосмос», «РЖД» и рядом других. Всего участниками нашего НОЦ стали 50 организаций.

Вузы–участники НОЦ строят работу с коллегами из почти пятидесяти стран мира.

В том числе, на основе давних и прочных связей строится сотрудничество с Беларусью.

Еще в декабре 2019 года было заключено соглашение о сотрудничестве между ИРР - управляющей компанией НОЦ и Белорусской сельскохозяйственной академией. Совместная работа предполагает взаимную интеграцию научных, образовательных и производственных организаций для ускорения технологического прорыва в аграрной сфере.

Еще одним партнером научно-образовательного центра «Инженерия будущего» стал Барановичский государственный университет.

Реализуя наказ председателя наблюдательного совета НОЦ Дмитрия Азарова, прозвучавший на седьмом Форуме регионов России и Беларуси в Москве в сентябре 2020 года, НОЦ «Инженерия будущего» расширяет сотрудничество с Республикой Беларусь.

Уже прошла первая рабочая встреча представителей ИРР - управляющей компании НОЦ «Инженерия будущего» с представителями Национальной академии наук Беларуси. Со стороны НАН Беларуси на встрече присутствовал коллектив под председательством руководителя аппарата НАН Беларуси, академика Петра Витязя. В результате встречи определены перспективные направления участия НАН Беларуси в научно технологической повестке «Инженерии будущего»:

- совместная разработка проектов, в т.ч. возможность их внедрения на предприятиях, входящих в структуру НАН Беларуси, привлечение научных организаций НАН Беларуси для создания возможностей финансирования проектов; использование ресурсов Республиканского центра трансфера технологий НАН Беларуси в целях создания площадки международного обмена технологиями; проработан вопрос о привлечении институтов Академии наук в качестве экспертов (в перспективе – соразработчиков) в рамках реализации конкретных проектов по основным направлениям деятельности НОЦ.

- планируется проведение рабочих семинаров с экспертами, учеными и представителями участников НОЦ «Инженерия будущего» и НАН Беларуси и её институтов и организаций по трем масштабным направлениям: беспилотных летательных аппаратов, аэрокосмосу, умному агро.

Уже сегодня представители университетов регионов – участники центра реализуют совместные проекты по заказам предприятий реального сектора экономики.

Совместная работа с коллегами из Беларуси намечена по трем направлениям:

1) реализация технологических проектов в рамках комитетов управляющего совета НОЦ, 2) образовательные проекты, 3) инфраструктурные проекты;

Благодаря сотрудничеству с НАН Беларуси технологические проекты программы деятельности НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» получат новые перспективы, каждый проект станет еще ярче и конкурентоспособнее на глобальном уровне. Очевидно, что сотрудничество будет успешным и плодотворным для всех сторон, что позволит вывести экономики наших братских стран на новый этап развития.

Сегодня мы поздравляем ученых Беларуси с профессиональным праздником! Ярких успехов и новых открытий вам, коллеги, передает пресс-служба НОЦ "Инженерия будущего".