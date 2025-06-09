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На «Кадровом форуме беспилотных авиационных систем 2025» подписано соглашение о сотрудничестве и системной поддержке создания концепции межвузовского кампуса в Самарской области

9 июня 2025 12:54
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На «Кадровом форуме беспилотных авиационных систем 2025» подписано соглашение о сотрудничестве и системной поддержке создания концепции межвузовского кампуса в Самарской области

В ходе «Кадрового форума беспилотных авиационных систем 2025» в Тольятти было подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Университет 2035» и АНО «Дирекция межвузовского кампуса Самарской области». Данное партнерство направлено на разработку и реализацию концепции межвузовского кампуса на территории Самарской области, что предполагает комплексное решение задач, связанных с научно-технологическим и образовательным развитием региона.

«Сотрудничество с АНО «Университет 2035» – это значимый этап на пути к научно-техническому и образовательному развитию региона. Благодаря такому сотрудничеству можно объединить усилия опытных специалистов и молодых талантов, создать благоприятные условия для разработки инновационных проектов и подготовки высококвалифицированных кадров», – прокомментировал министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Соглашение предусматривает системную поддержку создания концепции межвузовского кампуса в Самарской области; экспертную оценку научно-технологических и образовательных продуктов межвузовского кампуса; анализ образовательных, научных и инфраструктурных потребностей вузов-участников с учётом регионального контекста Самарской области.

«Подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве – это важный шаг на пути к созданию инновационной образовательной среды в Самарской области. Мы уверены, что совместными усилиями сможем разработать и реализовать концепцию межвузовского кампуса, которая будет отвечать современным вызовам и способствовать научно-технологическому развитию региона. Это откроет новые возможности для наших студентов и исследователей, а также укрепит позиции Самарской области как центра инноваций и высоких технологий», – отметил руководитель АНО «Дирекция межвузовского кампуса Самарской области» Армен Аракелян.

Также в рамках соглашения планируется исследование и внедрение успешных российских и зарубежных практик по созданию межвузовских кампусов; развитие научно-технологических проектов; создание кластеров и лабораторий.

Форум организовал АНО «Университет 2035» совместно с правительством Самарской области. Мероприятие прошло 5–6 июня на площадке технопарка «Жигулёвская долина». Мероприятие стало важной платформой для обсуждения актуальных вопросов развития беспилотных авиационных технологий и формирования новых подходов к подготовке кадров в этой области.

Фото: АНО «Дирекция межвузовского кампуса Самарской области»

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