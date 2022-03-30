На Госуслугах с 1 апреля заработает сервис записи детей в первый класс

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Техническую готовность на сегодня подтвердили 17 регионов, сообщили Интерфаксу в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Там рассчитывают, что другие субъекты Федерации также обеспечат доступ к услуге жителей своих территорий, приводятся в сообщении слова Чернышенко.

По словам вице-премьера, единая форма позволяет не только записаться в школу по месту регистрации, но и указать положенные семье льготы. Кроме того, родителям будет доступна возможность предварительно заполнить заявление.

Подать заявление на зачисление в школу по месту регистрации на Госуслугах можно будет до 30 июня, не по месту регистрации – с 6 июля по 5 сентября. В этом случае в школу ребёнка зачислят, если останутся места.