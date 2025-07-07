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На Госуслугах подали уже на 75% больше заявлений в колледж, чем в прошлом году

7 июля 2025 14:20
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На Госуслугах подали уже на 75% больше заявлений в колледж, чем в прошлом году

Выбрать колледж или техникум и поступить онлайн за считанные минуты можно с Госуслугами. За две с половиной недели на портале подано уже 570 тыс. заявлений — на 75% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Приёмная кампания продолжается.

В этом году к сервису присоединились колледжи при вузах. На них приходится 30% всех заявлений. Среди самых популярных направлений сейчас лидирует ИТ.

Что позволяет сервис

  • — подобрать специальность и колледж по виду конкурса, форме обучения и другим параметрам
  • — подать заявление
  • — отслеживать расписание вступительных испытаний
  • — узнать своё место в конкурсном списке
  • — подать и отозвать согласие на зачисление

В этом году выпускникам 9 классов, которые синхронизировали свою учётную запись на Госуслугах с «Электронным дневником», отправили письма от портала с персональными рекомендациями по поступлению. Они сформированы на основе успеваемости в школе и носят рекомендательный характер.

Абитуриенты из каких регионов чаще поступают с Госуслугами

  1. Санкт-Петербург — 55,6 тыс.
  2. Московская область — 31,4 тыс.
  3. Москва — 28,6 тыс.
  4. Свердловская область — 25,6 тыс.
  5. Кемеровская и Новосибирская области — по 21,7 тыс.

Самые популярные направления

  • — Информационные системы и программирование
  • — Лечебное дело
  • — Сестринское дело
  • — Юриспруденция
  • — Туризм и гостеприимство

Сервис работает во всех регионах страны. В Москве через Госуслуги можно поступить только на бюджетные места в федеральные колледжи при вузах, в остальные — на региональном портале.

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