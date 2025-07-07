На Госуслугах подали уже на 75% больше заявлений в колледж, чем в прошлом году

Выбрать колледж или техникум и поступить онлайн за считанные минуты можно с Госуслугами. За две с половиной недели на портале подано уже 570 тыс. заявлений — на 75% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Приёмная кампания продолжается.
В этом году к сервису присоединились колледжи при вузах. На них приходится 30% всех заявлений. Среди самых популярных направлений сейчас лидирует ИТ.
Что позволяет сервис
В этом году выпускникам 9 классов, которые синхронизировали свою учётную запись на Госуслугах с «Электронным дневником», отправили письма от портала с персональными рекомендациями по поступлению. Они сформированы на основе успеваемости в школе и носят рекомендательный характер.
Абитуриенты из каких регионов чаще поступают с Госуслугами
Самые популярные направления
Сервис работает во всех регионах страны. В Москве через Госуслуги можно поступить только на бюджетные места в федеральные колледжи при вузах, в остальные — на региональном портале.