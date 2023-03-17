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На Госуслугах можно заполнить заявление на запись в первый класс

17 марта 2023 10:34
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На Госуслугах можно заполнить заявление на запись в первый класс

Родители могут заранее заполнить на Госуслугах заявление для записи ребёнка в школу. Черновик будет сохранён в личном кабинете, а когда начнётся приём заявок, достаточно будет нажать кнопку «Отправить».

Приёмная кампания по всей стране стартует не позднее 1 апреля. Точные даты могут отличаться в зависимости от школы. Госуслуги отправят письмо с напоминанием, когда в выбранной школе откроется приём заявок.

Подать заявление можно сразу в несколько школ, на портале будет отображаться количество свободных мест. К сервису подключились уже 60 регионов.

Для подачи заявления нужны: 

  • данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребёнка. Они автоматически подтянутся из личного кабинета 
  • номер или название школы
  • сведения о регистрации. Если они уже есть в профиле, форма «предложит» их для выбора
  • информация о братьях и сёстрах, если они уже учатся в выбранной школе
  • документы, подтверждающие право на льготы. Их оригиналы нужно будет принести в школу. В личный кабинет придёт соответствующее уведомление.

Подать заявление в школу рядом с домом или в ту, где уже учится брат или сестра ребёнка, можно до 30 июня. В любую другую школу — с 6 июля по 5 сентября. Решение о зачислении будет принято в течение трёх рабочих дней после завершения приёма заявок. Уведомление об этом придёт в личный кабинет.

В школу не по месту регистрации ребёнка зачислят, если останутся свободные места.

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