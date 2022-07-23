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Молодёжный НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» участвует в форуме «iВолга»

23 июля 2022 14:00
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Молодёжный НОЦ на «iВолга»

Вчера прошло открытие десятого Юбилейного Молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга». Самая активная, креативная и целеустремлённая молодёжь со всей России, а также из Луганской и Донецкой народных республик собралась в одном месте, чтобы поучаствовать в образовательной и деловой программе, побороться за один из грантов.

Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» принимает участие в работе научного кластера на форуме «iВолга». Вузы-участники НОЦ представили свои научные разработки на выставке. 

Директор по образовательным проектам НОЦ Виктория Кокарева сегодня провела проектную игру «Научное казино», где участники освоили навыки молодёжного технологического предпринимательства с использованием данных ключевых рынков национальной технологической инициативы. 

«Игра дает представление об основных направлениях развития рынков высоких технологий: аэронет, технет, фуднет, эконет, хелснет, энерджинет. У участников формируется понятие об основных видах инновационных продуктов в условиях цифровой экономики, которая сейчас составляет одну из важных частей нового технологического уклада и импортоопережения» – комментирует Виктория Кокарева.

Также для всех желающих прошёл мастер-класс по конструированию и созданию наноспутников. Алексей Кумарин, инженер-электроник 1 категории НИЛ-102 - Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников показал школьникам и студентам как можно создать свой спутник, который будет посылать сигналы из космоса для изучения чего-либо.

Александр Кузин, директор по формированию и развитию Молодёжного НОЦ:

«Все эти дни перед нами стоит задача как можно большему количеству молодёжи рассказать о том, что наука это интересно и увлекательно.

Шатёр, в котором представлены разработки вузов-участников НОЦ, проводятся игры и мастер-классы стал базой для Молодёжного НОЦ. Студенты и школьники активно интересуются всем происходящим и задают множество вопросов, на которые мы с радостью отвечаем, стараемся сразу же на практике показать как применить знания и почему важно изучать инженерные специальности».

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