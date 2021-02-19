Молодым специалистам СО, работающим по востребованной профессии, доступны региональные меры поддержки

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Вопросам трудоустройства выпускников по полученным ими специальностям и закрепления на первом рабочем месте уделяется большое внимание Правительством региона и лично Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

С целью выравнивания ситуации с кадровым обеспечением в регионе предусмотрены различные точечные меры поддержки специалистов в различных отраслях экономики, в том числе в промышленном секторе.

С 2016 года реализуется Закон Самарской области «О молодом специалисте в Самарской области». Участие в данном мероприятии принимают, в том числе и молодые специалисты ОАО «Волгоцеммаш». Александр Чеповский работает на заводе уже 4 года. После окончания Тольяттинского машиностроительного колледжа молодой человек сразу же устроился работать фрезеровщиком. Трудоустройство по полученной специальности, входящей в перечень востребованных профессий (специальностей), дало ему возможность стать получателем господдержки. Александр выбрал единовременную выплату в течение 3-х лет с момента трудоустройства.

«Профессия фрезеровщика недооценена в настоящее время. Многие мои сверстники боятся работать руками. У меня же сомнений не было – работать на серьезном оборудовании, с деталями, видеть результат своих трудов – именно этого я и хотел. «Подъёмные», которые выплачиваются мне ежегодно центром занятости, очень помогают в решении личных вопросов. Возможно, это замотивирует молодых специалистов и они будут приходить в профессию», – рассказал Александр Чеповский.

На ОАО «Волгоцеммаш» работает более 800 человек, порядка 20% – это молодые специалисты. На предприятии отлажена системы наставничества и профессиональной переподготовки. У каждого начинающего специалиста свой наставник. У Александра – это мастер цеха №5 Валерий Сатькин с опытом работа на заводе уже более 30 лет. «Потребность в омоложении кадров есть. Многие мои коллеги работают по 30-40 лет. Нужны молодые профессионалы, в чьи руки мы сможем передать свои опыт и знания на производстве. Программа поддержки молодежи – очень большое подспорье для них», – уверен Валерий Сатькин.

Размер социальной выплаты индивидуален для каждого молодого специалиста – он определяется исходя из средней заработной платы молодого специалиста и величины прожиточного минимума. Максимальный размер государственной поддержки на одного молодого специалиста в 2021 году составляет 146 тыс. рублей.

Кроме того, Законом помимо ежегодной денежной выплаты за каждый отработанный год (на протяжении 3-х лет), предусмотрены и такие меры поддержки, как:

– частичная компенсация затрат на научно-исследовательскую и инновационную деятельность;

– частичная компенсация затрат по временному найму жилого помещения (за исключением расходов на коммунальные услуги);

– частичная компенсация затрат на получение высшего образования или дополнительного профессионального образования.

Меры поддержки выбираются молодыми специалистами самостоятельно. Для консультации необходимо обратится в центр занятости по месту жительства, передает пресс-служба облправительства.