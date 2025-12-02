Я нашел ошибку
Главные новости:
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
Его цель — формирование экологического сознания у молодого поколения через экоуроки и мастер-классы.
Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в ТОП-20 лучших эко-проектов
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara

68
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.

10 декабря 2025 года в областной столице состоится научное сражение в формате Science Slam Samara. Молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории. Гостей мероприятия ждут увлекательные научные выступления молодых ученых в форме живого рассказа о реальных исследованиях, которые меняют наш мир. При этом зрители – полноценные участники шоу и члены жюри.
Science Slam – это международный формат популяризации науки, который успешно проходит в более чем 30 странах мира. Движение существует в России с 2012 года. Его цель – показать, что наука может быть понятной, интересной и даже веселой, а ученые – это яркие личности с чувством юмора. Это встреча для всех, кто интересуется современной наукой, технологиями и ищет новые идеи.
Событие пройдет при поддержке минэкономразвития Самарской области, благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». 
«Самарская область является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны. Здесь рождаются и внедряются передовые технологии, готовятся кадры для решения крупных научно-технологических задач. Подобные мероприятия помогают популяризировать науку, вовлекать молодых людей в научную деятельность, показывать всем, что это интересно», – сказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
10 декабря на одной сцене встретятся молодые ученые из шести университетов Самарской области: 
Ольга Торпищева (СамГТУ), расскажет про флюс, его способность соединять несоединимое и то, как это используется в пайке; 
Артем Алексенцев (Самарский университет), поведает про то, как из набора данных и большого числа неопределенностей можно получить характеристики по эмиссии загрязняющих веществ на раннем этапе проектирования; 
Виктор Ушаков (ПГУТИ), представит, как за минуту устроить дрону DDoS, спуфинг GPS и полный blackout — и всё это в песочнице; 
Захарий Казанцев (СамГАУ), презентует методику изготовления анатомического препарата «Диафонизация»; 
Анна Никанова (Университет сервиса), расскажет, как искусственный интеллект меняет наши привычки, поведение и культуру; 
Дарья Мельникова (СамГМУ), продемонстрирует компактное устройство для повседневного мониторинга мозговой активности.
Новогодний Science Slam Samara начнется в 19.00 в ивент-холле «Сигнал» (г. Самара, ул. Лесная, 23к2). Необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://e.startupsamara.ru/scienceslam.

 

Фото:  Science Slam Samara

Теги: Самара

