Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara

10 декабря 2025 года в областной столице состоится научное сражение в формате Science Slam Samara. Молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории. Гостей мероприятия ждут увлекательные научные выступления молодых ученых в форме живого рассказа о реальных исследованиях, которые меняют наш мир. При этом зрители – полноценные участники шоу и члены жюри.

Science Slam – это международный формат популяризации науки, который успешно проходит в более чем 30 странах мира. Движение существует в России с 2012 года. Его цель – показать, что наука может быть понятной, интересной и даже веселой, а ученые – это яркие личности с чувством юмора. Это встреча для всех, кто интересуется современной наукой, технологиями и ищет новые идеи.

Событие пройдет при поддержке минэкономразвития Самарской области, благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«Самарская область является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны. Здесь рождаются и внедряются передовые технологии, готовятся кадры для решения крупных научно-технологических задач. Подобные мероприятия помогают популяризировать науку, вовлекать молодых людей в научную деятельность, показывать всем, что это интересно», – сказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

10 декабря на одной сцене встретятся молодые ученые из шести университетов Самарской области:

Ольга Торпищева (СамГТУ), расскажет про флюс, его способность соединять несоединимое и то, как это используется в пайке;

Артем Алексенцев (Самарский университет), поведает про то, как из набора данных и большого числа неопределенностей можно получить характеристики по эмиссии загрязняющих веществ на раннем этапе проектирования;

Виктор Ушаков (ПГУТИ), представит, как за минуту устроить дрону DDoS, спуфинг GPS и полный blackout — и всё это в песочнице;

Захарий Казанцев (СамГАУ), презентует методику изготовления анатомического препарата «Диафонизация»;

Анна Никанова (Университет сервиса), расскажет, как искусственный интеллект меняет наши привычки, поведение и культуру;

Дарья Мельникова (СамГМУ), продемонстрирует компактное устройство для повседневного мониторинга мозговой активности.

Новогодний Science Slam Samara начнется в 19.00 в ивент-холле «Сигнал» (г. Самара, ул. Лесная, 23к2). Необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://e.startupsamara.ru/scienceslam.

Фото: Science Slam Samara