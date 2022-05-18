Мир глазами молодежи. В России стартовал марафон «Новые горизонты»

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Просветительский марафон пройдет в формате дискуссий, лекций и мастер-классов. Он объединяет на своих площадках более 160 спикеров. Это представители науки, культуры, искусства, спорта, лидеры бизнеса и государственные деятели.

Одним из первых на мероприятии выступил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

«Мир меняется необратимо. Понятное человеческое желание «давайте немножко подождем, все вернется, как было раньше». Оно не вернется! - сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. - Мир поменялся на наших глазах и продолжает меняться необратимо. Нельзя подождать. А если подождать, это означает, что этот новый мир просто будут формировать без нас с вами».

Выступления спикеров в режиме онлайн могут увидеть зрители по всей России. На сайте российского общества «Знание» - www.znanierussia.ru и в группе «ВКонтакте» - vk.com/znanierussia.

Трансляцию первого дня просветительского марафона «Новые горизонты» посмотрели 20 миллионов человек.

Программа марафона включает 5 тематических треков, которые организованы на отдельных площадках: в Москве – треки «Роль России в мире» и «Мы вместе», в Санкт-Петербурге – трек «Новые горизонты. Экономика», в Сочи – трек «Новые горизонты. Наука», в Подмосковье, на площадке 26-го «Российского интернет форума» – трек «Новые горизонты. Информационные технологии».

Основные площадки в оффлайн формате работают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. Здесь собрались свыше 12 000 активных школьников и студентов.

Целью марафона является информирование молодежи о новых возможностях, которые сегодня открываются в России в различных сферах.

Фото: соцсети