Я нашел ошибку
Главные новости:
Европа собралась отложить решение по потолку цен на газ до ноября
Европа собралась отложить решение по потолку цен на газ до ноября
В Самарской области в выходные сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы
В Самарской области в выходные сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы
В школах Самарской области проходят показы первого профориентационного сериала «Билет в будущее»
В школах Самарской области проходят показы первого профориентационного сериала «Билет в будущее»
Запрет на выезд за границу побудил предпринимателя в Тольятти демонтировать ларек с шаурмой
Запрет на выезд за границу побудил предпринимателя в Тольятти демонтировать ларек с шаурмой
СамГЭС просит проверит деятельность УК-должников
СамГЭС просит проверит деятельность УК-должников
Самарец из ревности ударил жену ножом в ногу
Самарец из ревности ударил жену ножом в ногу
Самарцы могут начать платить за детские площадки
Самарцы могут начать платить за детские площадки
На рынке спрогнозировали сохранение ключевой ставки в 7,5% в октябре
На рынке спрогнозировали сохранение ключевой ставки в 7,5% в октябре
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.5
-0.09
EUR 60.44
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и утром 19 октября в регионе ожидается усиление ветра.
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минцифры приостановило программу подключения Wi-Fi в школах

21 октября 2022 09:45
132
Минцифры приостановило программу подключения Wi-Fi в школах

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил на заседании комитета Госдумы по бюджетам и налогам о временной приостановке программы подключения Wi-Fi в школах. Причина такого решения неизвестна.

Он отметил, что на данный момент Wi-Fi есть в 9 тысячах школах в России.

Мы договорились с Кравцовым (прим. министр просвещения), что посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса.

 

— Максут Шадаев

Также заморожено финансирование затрат на получение цифровой профессии. Сейчас в рамках нее государство может компенсировать от 50% до 100% затрат на обучение, пишет iphones.ru.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
40% жителей Самары считают свой город дорогим
21 октября 2022  09:36
40% жителей Самары считают свой город дорогим
127
В четверг губернатор Дмитрий Азаров провел рабочий день в Сергиевском районе.
20 октября 2022  21:17
Дмитрий Азаров проинспектировал объекты социальной инфраструктуры Сергиевского района
416
Владимир Путин отметил многолетний вклад поколений заводчан в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России.
20 октября 2022  17:43
Президент России Владимир Путин поздравил со 110-летием самарский коллектив ОДК-Кузнецов
370
Дмитрий Азаров возглавил оперативный штаб Самарской области в соответствии с Указами Президента
20 октября 2022  11:53
Дмитрий Азаров возглавил оперативный штаб Самарской области в соответствии с Указами Президента
393
Дом Маштакова в Самаре получит новое рождение
20 октября 2022  10:14
Дом Маштакова в Самаре получит новое рождение
633
Весь список