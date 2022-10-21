Минцифры приостановило программу подключения Wi-Fi в школах

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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил на заседании комитета Госдумы по бюджетам и налогам о временной приостановке программы подключения Wi-Fi в школах. Причина такого решения неизвестна.

Он отметил, что на данный момент Wi-Fi есть в 9 тысячах школах в России.

Мы договорились с Кравцовым (прим. министр просвещения), что посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса. — Максут Шадаев

Также заморожено финансирование затрат на получение цифровой профессии. Сейчас в рамках нее государство может компенсировать от 50% до 100% затрат на обучение, пишет iphones.ru.