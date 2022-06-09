Минпросвещения утвердило для школ стандарт по поднятию государственного флага

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подписал стандарт по проведению в школах церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом сам министр заявил журналистам в четверг, передает ТАСС.

"Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ, в нем описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба", - сказал Кравцов.

По его словам, с просьбой сформировать данный стандарт в министерство обращались директора школ и учителя.

Министр напомнил, что в конце учебного года многие школы добровольно организовывали поднятие государственного флага и исполнение гимна страны.

"Я уверен, что он [стандарт] поможет школам в организации церемонии", - добавил Кравцов.

Фото: ELMINA ABUSEVA/Shutterstock/Fotodom/ТАСС