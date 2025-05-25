Минпросвещения: обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов с 1 сентября 2025 года

119

Обществознание исключат из школьной программы шестых-седьмых классов с 1 сентября 2025 года, изучение этого предмета продолжится только в восьмых-одиннадцатых классах, рассказали РИА Новости в Минпросвещения.

Переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.

По словам директора Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елены Приступы, учебный план в школах должен быть максимально гибким и отвечать современным вызовам, чтобы не только идти в ногу со временем, но и создавать качественные условия для быстро развивающейся системы общего образования.