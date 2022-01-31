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Минпросвещения не планирует переводить все российские школы на удаленку из-за коронавируса. Регионы будут принимать решение о формате обучения самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов в программе "Москва. Кремль. Путин". на телеканале "Россия"

В России с середины января наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом, вызванный распространением штамма "омикрон", который стал доминирующим в стране.

По последним данным Минпросвещения, карантинные меры из-за COVID-19 введены в 188 школах 43 регионов России. Это менее полупроцента от общего числа.