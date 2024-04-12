Минпросвещения исключит обществознание из программы 6-8 классов с 1 сентября

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Минпросвещения России исключит обществознание из программы 6-8 классов с 1 сентября 2025 года, изучение этого предмета будет начинаться в 9 классе, общее число часов составит 34, по одному часу в неделю, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

На данный момент обществознание изучают школьники с 6 по 9 класс, а общее число часов на изучение предмета составляет 136.

"В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9 классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях", - говорится в документе.

Ранее в пресс-службе министерства сообщали, что основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки обществознания в школах, а обновления не усложнят сдачу экзамена.

Фото: freepik.com