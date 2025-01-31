Минпросвещения хочет расширить список документов для приема мигрантов в школы

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Минпросвещения РФ предложило новый перечень документов для поступления детей иностранных граждан в российские школы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект изменений.

Согласно документу, для поступления в российское образовательное учреждение теперь потребуется документ, подтверждающий право на проживание в РФ не только ребенка, но и его родителей.

"Кроме того, необходимы документы об отсутствии у будущего школьника инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также документы о прохождении дактилоскопической регистрации ребенка", – пишет РИА Новости.

Кроме того, у родителей поступающего должны быть ИНН и СНИЛС. Наличие СНИЛС у ребенка тоже будет обязательным.

При поступлении также будет учитываться знание русского языка, для чего мигранту нужно будет проходить тестирование. В случае отсутствия полного перечня документов образовательная организация возвращает заявление о приеме на учебу, следует из проекта инициативы.

Ожидается, что документ вступит в законную силу с 1 апреля текущего года.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что новые законы заставят мигрантов по-другому относиться к русскому языку, пишет Смотрим.