Минобрнауки: все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса 

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Все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса, заявил в понедельник заместитель главы Министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре на тему "Вопросы развития системы высшего образования в Российской Федерации в современных условиях", передает ТАСС.

Болонская группа 11 апреля объявила решение прекратить представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса, напомнил Афанасьев. "Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса", - заявил он.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков 24 мая назвал "прожитым этапом" Болонскую систему образования, заявив, что в РФ появится своя система. Министерство отметило, что радикальной смены не будет, предполагается переходный период от Болонской системы к национальной.

В марте Российский союз ректоров выступил с поддержкой действий РФ на Украине.

Фото: Сергей Карпов/ТАСС