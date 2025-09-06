Минобрнауки расширяет возможности изучения хинди в российских вузах

56

Министерство науки и высшего образования РФ планирует создать дополнительные условия для изучения восточных языков, в первую очередь — хинди.

Об этом заявил заместитель главы ведомства Константин Могилевский в интервью ТАСС.

По его словам, Индия стала страной-лидером по численности населения, и все больше ее жителей используют в повседневной жизни хинди, а не английский.

"Нам важно реагировать на эти изменения и активнее развивать изучение хинди и других восточных языков", — пояснил Могилевский.

В рамках этой стратегии Минобрнауки запустило ведомственный проект по развитию востоковедения и африканистики. Замминистра подчеркнул, что Россия обладает уникальной школой изучения восточных языков и культур, не уступающей странам самого региона.

Возможности для изучения хинди уже расширяются: в Москве его преподают в МГИМО, РГГУ, Институте стран Азии и Африки МГУ и МГЛУ. Как отметил Могилевский, количество учебных групп по хинди увеличилось в 2–3 раза. К программе также подключились университеты Санкт-Петербурга, Казани и других городов.

Инициатива направлена на укрепление гуманитарного и экономического сотрудничества с Индией и другими странами Востока, а также на подготовку специалистов, владеющих не только языком, но и глубоким пониманием культурных особенностей региона.