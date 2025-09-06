Я нашел ошибку
Главные новости:
Минобрнауки расширяет возможности изучения хинди в российских вузах
Жительница Ставропольского района перевела 1 млн рублей мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов
Минцифры перечислило сервисы, которые останутся доступными при ограничениях
В Отрадном полицейские изъяли у местного жителя криминальную «соль»
В Тольятти грабитель на лестнице отобрал у женщины золотую цепо
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Минобрнауки расширяет возможности изучения хинди в российских вузах

6 сентября 2025 10:46
56
Министерство науки и высшего образования РФ планирует создать дополнительные условия для изучения восточных языков, в первую очередь — хинди.

Об этом заявил заместитель главы ведомства Константин Могилевский в интервью ТАСС.

По его словам, Индия стала страной-лидером по численности населения, и все больше ее жителей используют в повседневной жизни хинди, а не английский.

"Нам важно реагировать на эти изменения и активнее развивать изучение хинди и других восточных языков", — пояснил Могилевский.

В рамках этой стратегии Минобрнауки запустило ведомственный проект по развитию востоковедения и африканистики. Замминистра подчеркнул, что Россия обладает уникальной школой изучения восточных языков и культур, не уступающей странам самого региона.

Возможности для изучения хинди уже расширяются: в Москве его преподают в МГИМО, РГГУ, Институте стран Азии и Африки МГУ и МГЛУ. Как отметил Могилевский, количество учебных групп по хинди увеличилось в 2–3 раза. К программе также подключились университеты Санкт-Петербурга, Казани и других городов.

Инициатива направлена на укрепление гуманитарного и экономического сотрудничества с Индией и другими странами Востока, а также на подготовку специалистов, владеющих не только языком, но и глубоким пониманием культурных особенностей региона.

В центре внимания
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
6 сентября 2025  08:04
272
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
6 сентября 2025  01:24
598
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025  22:32
571
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
314
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
569
