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Минобрнауки предложило наказывать студентов-целевиков за плохую учебу

9 июня 2022 10:37
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Минобрнауки предложило наказывать студентов-целевиков за плохую учебу

Минобрнауки предлагает ввести меру наказания за неуспеваемость для студентов, обучающихся по целевой программе, то есть когда за образование платит потенциальный работодатель. Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

В документе сказано, что в договоре о целевом обучении могут быть прописаны требования к успеваемости студента. Речь идет о дисциплине, модулях, практиках, входящих в процесс обучения. По итогам по меньшей мере двух аттестаций потенциальный работодатель может принять решение об успеваемости или неуспеваемости студента.

Если студент проявил себя плохо, то заказчик может расторгнуть договор или уменьшить уровень финансовой поддержки студента. Однако при первом случае работодатель-заказчик будет обязан сначала помочь студенту повысить свою успеваемость, в том числе оплатив дополнительное обучение. При расторжении договора студент будет обязан возместить стоимость обучения.

Постановление планируется ввести в действие с 1 сентября 2023 года, и будет оно действовать до 1 января 2029 года, сообщает Газета.

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