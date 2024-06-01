Минобрнауки: пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента

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Пересдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении в вузы, главным критерием останется сумма конкурсных баллов. Об этом 1 июня сообщили «РИА Новости» в Минобрнауки.

«Результаты (пересдачи. — Ред.) будут учитываться наравне с прочими результатами ЕГЭ. Главным критерием ранжирования абитуриентов в конкурсных списках, как и прежде, остается сумма конкурсных баллов», — говорится в сообщении.

При этом система обмена информацией о результатах пересдачи ЕГЭ окажется в распоряжении приемных комиссий учебных заведений сразу.

С 2024 года результаты ЕГЭ можно исправить: есть возможность пересдать один предмет до окончания приемной кампании, но сделать это можно только один раз. Результат прошлого экзамена аннулируется при любом исходе, даже если на пересдаче выпускник набирает меньше баллов, чем при первой попытке. Пересдать экзамены можно в дополнительные (резервные) дни: в этом году это 4 и 5 июля, пишут "Известия".