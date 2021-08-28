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Министр просвещения РФ поддержал губернатора в вопросе реставрации самого старого корпуса педуниверситета в Самаре  

28 августа 2021 21:47
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Постепенно происходит обновление корпусов педагогического университета, благоустраивается территория вокруг корпусов учебного учреждения.

28 августа, в субботу, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Дмитрий Азаров и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн побывали в Самарском государственном социально-педагогическом университете, где встретились с руководством вуза. Одной из главных тем для обсуждения стала возможность выделения дополнительной федеральной поддержки на ремонт и реставрацию самого старого корпуса вуза на ул. Максима Горького – знаменитого «сундука».

В 2021 году университету исполняется 110 лет. За годы своего существования вуз выпустил свыше 85 000 специалистов и дал жизнь новым высшим учебным заведениям Самары и области – Самарскому государственному университету, открытому в 1918 году, а также Тольяттинскому государственному университету, в который в 2001 году был трансформирован из филиала Университета в городе Тольятти. Сегодня университет – это 10 факультетов, 30 кафедр, 33 реализуемых направлений подготовки, около 5 500 студентов и 350 преподавателей и научных работников. В структуру вуза входят 12 научных школ, 15 лабораторий и центров.

Постепенно происходит обновление корпусов педагогического университета, благоустраивается территория вокруг корпусов учебного учреждения. При участии Александра Хинштейна при университете был построен бассейн.

Но один из корпусов университета, на улице Максима Горького, где располагается исторический факультет - один из старейших в вузе, - по-прежнему остро нуждается в реставрации.

«Здесь расположена фундаментальная библиотека с редкими изданиями – более 25 тысяч редких книг, актовый зал с уникальной акустикой. В этом здании работала «кэмбриджская пятерка»,  1,5 года здесь проработал академик Лосев. И здание, конечно, нуждается в реставрации. С него начинался наш университет», - рассказал ректор университета Олег Мочалов.

«В этом здании был когда-то факультет иностранных языков, который я заканчивала. И это был самый престижный факультет, конкурс был 10 человек на место. Туда невозможно было попасть. И сейчас, заходишь в здание и понимаешь, что с того времени здесь ничего не изменилось, только все обветшало», - поделилась руководитель Гимназии №3 Светлана Ильина.

«Я считаю, это недопустимо - такие условия для обучения будущих учителей. Поэтому мы сделаем все, чтобы такого не было, ни здесь, ни в других педагогических вузах, - отметил Министр просвещения РФ после осмотра корпуса университета. - Президентом страны принято решение о поддержке педагогических вузов – в этом году выделено 5 млрд рублей. В следующем году будет выделено еще 5 млрд рублей. Будущие учителя должны получать качественное образование в соответствующих условиях».

Глава ведомства отметил колоссальную разницу между новой современной школой, построенной на Пятой просеке, в которой он утром провел Общероссийское родительское собрание, и зданием Самарского государственного педагогического университета, в котором учатся будущие учителя истории и искусства. Сергей Кравцов поблагодарил  Дмитрия Азарова и Александра Хинштейна за то, что обратили внимание на проблему, и теперь она будет решаться при активном участии федеральных властей.

В ходе осмотра было принято принципиальное решение о реставрации корпуса. 

«Здание, которое является историческим, находится в непригодных условиях с точки зрения образовательного процесса. Отсюда начиналась университетская жизнь Самарской области. Поэтому мы должны его сохранить и привести в порядок», - резюмировал губернатор и выразил готовность найти пути для софинансирования предпроектных работ.

«Рад, что министерством принято принципиальное решение о спасении этого корпуса. Понятно, что так быть не должно, и недопустимо, чтобы студенты в XXI веке обучались в таких условиях в самом центре областной столицы», - сказал Александр Хинштейн.

Проректор вуза по инфраструктурному развитию Александр Милеев заверил, что в ближайшее время начнутся проектные работы. После этого региональные власти будут предметно обсуждать с федеральным ведомством объёмы необходимой поддержки.

 

 

Теги: Акценты В центре внимания педагогический университет реставрация

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