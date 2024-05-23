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Если выпускник сдал несколько предметов на 100 баллов, после зачисления он получит кратный этому результату приз - до 300 тыс. рублей.
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МФТИ выплатит 100 тысяч рублей каждому зачисленному абитуриенту, набравшему 100 баллов по профильному ЕГЭ

23 мая 2024 22:36
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Если выпускник сдал несколько предметов на 100 баллов, после зачисления он получит кратный этому результату приз - до 300 тыс. рублей.

Московский физико-технический институт (МФТИ) выплатит 100 тыс. рублей каждому зачисленному абитуриенту, набравшему 100 баллов по профильному ЕГЭ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Московский физико-технический институт объявил о новой инициативе для поощрения талантливых абитуриентов. Каждый поступающий на Физтех на программы бакалавриата с результатом 100 баллов за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из профильных предметов после зачисления в вуз получит единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Эта мера направлена на поддержку и стимулирование лучших учащихся страны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что если выпускник сдал несколько предметов на 100 баллов, после зачисления он получит кратный этому результату приз - до 300 тыс. рублей. Выплата будет единовременной и ребята смогут потратить деньги на любые цели.

 

Фото:  freepik.com

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