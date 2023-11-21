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Лекторий в Музее Рязанова представит самарцам новую лекцию

21 ноября 2023 10:55
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Лекторий в Музее Рязанова представит самарцам новую лекцию

 

Мероприятие пройдет 25 ноября и 9 декабря, 12+

В Музее Эльдара Рязанова продолжается лекторий «История жанра в зеркале советского кинематографа» киноведа, старшего научного сотрудника музея Олега Горяинова.

25 ноября, в 17.30 пройдет лекция «Скромное очарование научно-популярного кино: феномен Семена Райтбурта» (12+), а 9 декабря в 17.30 – лекция «Советская научная фантастика: Павел Клушанцев – крестный отец «Звездных войн» (12+). Подробности – в пресс-релизе.

Вход на каждое мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек на каждое мероприятие). Требуется обязательная предварительная запись по ссылкам: https://vk.cc/crQNdD  и https://vk.cc/cso3S9.

Теги: Мероприятия

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