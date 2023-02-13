Контроль за исполнением: Передовые инженерные школы подводят первые итоги работы

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На заседании Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития Передовых инженерных школ под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова заслушали доклады вузов о проделанной работе. Свои отчеты представили Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева и Самарский государственный медицинский университет. По итогам рассмотрения отчетов за минувший год будет принято решение о финансировании проектов в 2023 году.



«Когда мы отбирали передовые инженерные школы, то ставили две задачи. Первая — что нового в инженерном образовании они могут предложить, и вторая — конкретные содержательные результаты в решении практических инженерных задач. Понятно, что школы только встают «на крыло» технологических позиций, но у каждой из них есть партнер. Именно поэтому при рассмотрении результатов особое внимание будем обращать на то, как университет подключает обучающихся к решению реальных инженерных задач», — отметил министр Валерий Фальков.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что вузы региона являются драйверами роста инновационной экономики. «Все мы понимаем, насколько тема цифровой трансформации важна и актуальна, особенно в условиях, когда враждебными странами предпринимается попытка глобальной изоляции России по всем направлениям. Глава государства поставил перед нами задачу обеспечить технологический суверенитет. Это касается абсолютно всех направлений развития нашей страны. Решение задачи невозможно без цифровой трансформации научно-технологических, производственных процессов», - сказал глава региона.



На сегодняшний день в Передовой инженерной аэрокосмической школе «Интегрированные технологии в создании аэрокосмической техники» Самарского университета им. Королёва обучается более 70 студентов (обучение ведется по пяти новым образовательным программам). И подготовку инженеров, и научно-исследовательские работы ПИАШ ведет, прежде всего, в интересах индустриальных партнеров. Предприятия организуют стажировки в различных форматах, а также определяют тематику научно-исследовательских проектов, которые выполняет коллектив ПИАШ.

В 2022 году в интересах индустриальных партнеров ПИАШ Самарского университета им. Королёва выполнила 11 различных исследований и работ. В их числе: разработка конструкторско-технологических решений роботизированной сборки малых космических аппаратов нано-класса; разработка комплексной интегрированной технологии аддитивного производства деталей авиационно-космической техники из отечественных металлических порошков; разработка программного обеспечения для проектирования технологического процесса инкрементального формообразования осесимметричных изделий с равномерной толщиной стенок; разработка гибкой роботизированной производственной ячейки для магнитно-импульсной обработки материалов.

По этому спектру разработок в 2022 году получены два патента, представлена одна полезная модель, разработаны 11 компьютерных программ, программных модулей и библиотек. Кроме того, в 2022 году по заказам предприятий было выполнено НИОКР на сумму свыше 103 млн рублей.

Директор ПИАШ «Интегрированные технологии в создании аэрокосмической техники» Самарского университета им. Королёва Иван Ткаченко подчеркнул, что фронтирная инженерная задача, которая ставится перед школой, – это разработка комплексных решений по ускорению процессов создания и модернизации изделий аэрокосмической техники, а также подготовка инженерных кадров. «Экономике нашей страны сегодня как никогда нужны высококвалифицированные инженерные кадры новой формации, способные решать сложные технологические задачи для обеспечения технологического суверенитета России. ПИАШ Самарского университета им. Королёва готовит уникальные междисциплинарные команды специалистов с метакомпетенциями для высокотехнологичных компаний аэрокосмической отрасли. Участие в проекте обеспечило университету дополнительные возможности для реализации передовых идей и разработок – как в организации учебного процесса, так и в научных исследованиях», - рассказал И. Ткаченко.

Павел Чупин, генеральный конструктор ПАО «ОДК – Кузнецов» — индустриального партнера ПИАШ Самарского университета им. Королева рассказал, что особое внимание уделяется профессиональным стажировкам, поскольку это основа для опережающей адаптации будущих инженеров на предприятии и для их участия в научно-исследовательских работах уже сейчас, в процессе обучения. «Наше предприятие заинтересовано в высококлассных, разносторонне подготовленных инженерных кадрах. В осеннем семестре 2022 года мы организовали стажировку для магистрантов ПИАШ. Нами была разработана очень насыщенная, разносторонняя программа, которая позволила студентам познакомиться с двумя предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации – “ОДК – Кузнецов” в Самаре и “ОДК – Сатурн” в Рыбинске. В стажировку также вошли занятия в ведущих вузах России – Московском авиационном институте (национальный исследовательский университет) и Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого», — прокомментировал П. Чупин.



ПИШ «Цифровое здравоохранение, нейротехнологии и биотехнологии» Самарский государственный медицинский университет в 2022 году разработано две новые программы магистратуры по инженерии искусственного интеллекта и телемедицине, которые успешно прошли лицензирование. 24 человека повысили квалификацию на базе высокотехнологичных компаний – разработчиков программного обеспечения и Сколковского университета науки и технологий. Создано и оснащено 6 лабораторий и 40 высокотехнологичных рабочих мест в интересах компаний.

К настоящему времени в Передовой медицинской инженерной школе СамГМУ успешно завершил обучение 51 человек по программе профессиональной переподготовки «Цифровизация в здравоохранении». В результате они выполнили 7 инновационных разработок. 8 магистрантов прошли стажировку на базе высокотехнологичной ИТ-компании.

Все исследования и разработки медицинской инженерной школы укрупнены по пяти направлением в продуктовой логике. По каждому направлению развернута медицинская и инженерная деятельность совместно с партнерами – высокотехнологичными компаниями.

Среди задач, обозначенных ПИШ «Цифровое здравоохранение, нейротехнологии и биотехнологии» СамГМУ, на 2023 год - прием на две новых программы магистратуры и разработка еще двух программ, принципиально новых для инженерного образования. А также активное развитие инновационного производства модульных эндопротезов совместно с компанией “МЕДТЭК” и реабилитационных устройств нейростимуляции спинного мозга совместно со Сколковским университетом науки и технологий. Решение этих задач важно для обеспечения технологического суверенитета страны в области медицинской инженерии.

Директор ПИШ «Цифровое здравоохранение, нейротехнологии и биотехнологии» СамГМУ Антон Иващенко рассказал, что университет проектирует и воплощает качественно новую модель современного медицинского технологического университета.

«Важнейшая задача — активно интегрировать наши технологии и разработки в образовательный процесс. Ее решение потребовало реализации новой модели инженерного образования для здравоохранении. В связи с этим деятельность Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ направлена на создание высокотехнологичных экспортно-ориентированных продуктов на основе комбинированного владения инженерными и медицинскими компетенциями. В рамках медицинской инженерной школы планируется реализация четырех программ магистратуры: “Инженерия искусственного интеллекта”, “Телемедицина и системы поддержки принятия врачебных решений” (направление «Информатика и вычислительная техника»), “Биоинженерия и биотехнические системы” и “Биотехнология”, а также 10 программ дополнительного профессионального образования по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для медицинской промышленности и сферы информационных технологий», — прокомментировал А. Иващенко.

Андрей Ушаков, генеральный директор ООО «МЕДТЭК» — стратегического индустриального партнера ПИШ СамГМУ, добавил, что сотрудничество с университетом позволяет построить сеть межотраслевых взаимодействий с привлечением разработчиков новых производственных технологий и поставщиков уникального сырья.

«Передовая инженерная школа СамГМУ способна стать центром притяжения инженерных кадров, местом обмена знаниями и компетенциями, генерации новых идей. Наше участие видится, прежде всего, в роли экспертов и наставников. В настоящее время разрабатывается образовательная программа по направлению «Биоинженерия», в рамках которой мы совместно с университетом закладываем освоение новых компетенций на стыке инженерных и медицинских наук, - говорит А. Ушаков. - Наша компания привлекает обучающихся для выполнения НИР и ОКР в рамках совместных проектов в НИИ бионики и персонифицированной медицины и в Центре серийного производства СамГМУ. Там оснащены высокотехнологичные рабочие места и созданы все условия для исследований и разработок. В прошлом году на базе СамГМУ был разработан и изготовлен модульный ревизионный эндопротез голеностопного сустава. Это первый опыт в России, когда сырье и производство полностью отечественное. Эндопротез успешно установлен пациенту в клиниках СамГМУ. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие этого направления в ПИШ».

Напомним, что федеральный проект «Передовые инженерные школы» стартовал в 2022 году по инициативе Минобрнауки России. В 15 регионах страны появились 30 передовых инженерных школ в университетах. По опережающей программе подготовки инженеров учатся более 2 тысяч студентов.

Интерес со стороны бизнеса к проекту также крайне высок. Объемы запланированного компаниями софинансирования инженерных школ в полтора раза превысили требования федерального проекта: в 2022 году при финансировании из бюджета в объеме 2,5 млрд рублей компании подтвердили софинансирование на 3,8 млрд рублей.

На данный момент в нем принимает участие более 40 индустриальных партнеров, которые специализируются на биотехнологиях в сельском хозяйстве, машиностроении, химической промышленности, авиационной и ракетно-космической технике, атомной энергетике, медицинском приборостроении, информационных технологиях.

Фото: департамент информационной политики СО