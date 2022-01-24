Команда из Самарской области вышла в финал профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»

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Завершился первый очный полуфинал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Соревнования среди участников из Приволжского федерального округа проходили на площадке Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа» подали 36 758 человек из всех регионов России из них 6 057 заявок поступило от конкурсантов ПФО.

На полуфинале в Нижнем Новгороде собрались 47 команд Приволжья, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования, состоящие из 4 человек. Среди конкурсантов руководители образовательных организаций и их заместители, классные руководители, педагоги-предметники и учителя начальных классов. Конкурсные испытания проходили на площадке крупнейшего вуза Нижнего Новгорода Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.

Победителей полуфинала в Нижнем Новгороде поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Прошедшие дни дали участникам возможность проявить свои лучшие профессиональные, командные и лидерские качества. От работы педагогических команд зависит будущее всей страны и важно, чтобы у них была площадка для постоянного совершенствования и движения вперед. Педагогика одна из древнейших отраслей знания, богатейшими традициями обладают школы России, но стремительно меняющийся мир требует постоянного поиска ответов на новые вызовы. Конкурсы президентской платформы «Россия - страна возможностей» не только позволяют выявить наиболее сильных управленцев, но и создать условия для развития ряда отраслей в целом. Желаю всем удачи в финале!» – отметил Глеб Никитин.

Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных, личностных и лидерских свойств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности школы. В течение трех дней соревнований конкурсанты прошли испытания «Дебаты», в рамках которых участники отстаивали позиции на актуальные темы в сфере образования. Конкурсанты приняли участие в деловой игре «Школьный проектный офис» и кейс-турнире, где им были предложены управленческие, психолого-педагогические и методические ситуации, которые требовали решения. По результатам выполненных заданий был сформирован индивидуальный рейтинг каждой команды.

«Позади три насыщенных конкурсных дня полуфинала, в течение которых, участники из регионов Приволжского федерального округа общались с единомышленниками, делились опытом, идеями, эмоциями, проходили испытания и мастер-классы, посещали образовательные лекции. По итогам первого полуфинала определены 12 сильнейших команд, которые продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Флагманы образования. Школа». Путевки в финал получили: по 3 команды из Нижегородской области и Республики Татарстан, 2 команды из Пензенской области и по 1 команде из Кировской и Самарской областей, Удмуртской Республики и Пермского края», – сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. – Мы стали свидетелями конкурентного состязания настоящих профессионалов своего дела. Участники работали с максимальной отдачей, стремились показать все лучшее, что накопили за время своей практики. Я уверен, что все полуфиналы профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» пройдут именно в таком ключе, ведь каждый из участников является составляющей большого профессионального сообщества, в силе и сплоченности которого убедились сегодня абсолютно все».

Самарскую область в финале конкурса представит команда ГБНОУ «Самарский региональный центр для одаренных детей», г. Самара (участники команды: заместитель директора Кочережко Сергей Сергеевич, Классный руководитель Логинова Евгения Румильевна, учитель Сухаренко Данил Владимирович, учитель Яшкина Екатерина Александровна).

По словам Евгении Логиновой, главная ценность конкурса «Флагманы образования. Школа» платформы «Россия – страна возможностей» в освоении новых технологий и возможности карьерного роста. Екатерина Яшкина поддерживает коллегу и считает, что участие в конкурсе позволяет обмениваться лучшими практиками.

«Конкурс открыл для меня возможность развиваться, черпая опыт остальных участников, общаться с коллегами из других регионов, находить новые решения сложных педагогических задач», – поделился Данил Сухаренко.

«Благодаря участию в проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» я нашел новых друзей по профессии, познакомился с их эффективными практиками, – рассказал Сергей Кочережко. – А тем, кто еще только думает – принимать ли участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа» хочу сказать – обязательно подавайте заявку и пробуйте свои силы – это интересно и полезно для профессионального и личностного развития».

В рамках образовательной программы полуфинала лекцию «Школьные проекты как инструмент развития творчества» провела для конкурсантов кандидат педагогических наук, доцент Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт образовательного центра «Сириус» Галина Данилова. На лекции обсуждались вопросы возрастной педагогики, особенностей школьного проектирования и метапредметных связей. Мероприятие прошло в атмосфере живого общения, участники размышляли о новых направлениях в педагогической сфере, активно делились собственными практиками в области проектной деятельности.

Эксперты провели для конкурсантов мастер-классы по актуальным вопросам развития сферы образования. Они касались таких вопросов как использование современных информационно-коммуникационных технологий в образовании, SMM-этикета образовательной организации, использования возможностей цифровых ресурсов для повышения качества образования, а также музейной педагогики, интеграции выставочных пространств в процесс обучения.

«Флагманы образования. Школа» – это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников. Призеры конкурса получат возможность повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров проекта.

Профессиональный всероссийский конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».