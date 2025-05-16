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Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart провела исследование, в ходе которого выяснила, как оценивают свою подготовку к ЕГЭ ученики старших классов.

11% школьников заявили, что уверены в своей подготовке и рассчитывают на высокие баллы в написании ЕГЭ (80+ баллов). Еще 37% оценивают свои силы как «выше среднего» и считают, что готовы к экзаменам лучше, чем большинство сверстников. 31% опрошенных не уверены в своих силах, но надеются на лучшее. Каждый четвертый ученик (21%) считает, что напишет ЕГЭ плохо, так как почти не готовился к экзамену.

При этом, каждый седьмой школьник уверен, что сможет поступить на бюджет в этом году (14%). Более половины учащихся (55%) хотели бы этого, но сомневаются в своих шансах на поступление. Каждый третий (30%) уверен, что не сможет пройти на бюджет, и не планирует даже пытаться.