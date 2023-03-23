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Как стать самым классным классным руководителем: в Самарской области прошел марафон лучших практик

23 марта 2023 16:32
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Своим профессиональным опытом поделились педагоги Приволжского федерального округа.

Своим профессиональным опытом поделились педагоги Приволжского федерального округа – более 200 учителей участвовали очно, и еще 4000 классных руководителей и кураторов среднего профессионального образования подключились онлайн. Марафоны проходят в рамках выездных сессий Форума классных руководителей. 

«Мы, педагоги, счастливые с вами люди, - приветствовал участников марафона министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - Потому что ежедневно мы с вами сталкиваемся с молодостью, с детьми. И точно знаем, что образование, которое соответствует формуле «обучение + воспитание», работает. И мы видим результаты этой работы, когда берем под крыло классного руководителя ребенка в первом, пятом или десятом классе. Мы реализуем одну из главных составляющих образования – воспитание. Классный руководитель сейчас – это больше, чем педагог».

Академия Минпросвещения РФ представила актуальные нововведения для классных руководителей и ключевые события в Год педагога и наставника. Федеральные эксперты рассказали про знаковые государственные проекты для педагогов: Форум классных руководителей, Российское движение детей и молодежи «Движение Первых», специальные проекты Института воспитания.

Педагоги поделились опытом по таким темам, как профессиональная компетентность классных руководителей в вопросах воспитания; формирование ценностно-смысловых ориентиров обучающихся в работе классного руководителя; эффективные воспитательные практики; современные аспекты воспитания: традиции и инновации; подготовка будущего учителя к выполнению функций классного руководителя в современных условиях (из опыта СГСПУ).

Следующий марафон лучших практик классного руководства пройдет в Санкт-Петербурге для учителей из СЗО.

 

Фото:   ru.freepik.com

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