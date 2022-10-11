Я нашел ошибку
Главные новости:
Ей было 96 лет.
Умерла актриса Анджела Лэнсбери, сыгравшая главную роль в сериале "Она написала убийство"
У супругов будет месяц на то, чтобы обдумать свое решение.
Россияне теперь могут подать на развод на портале "Госуслуги", используя приложение "Госключ"
В Минобрнауки сообщили, что на нее должно отводиться не менее 144 часов.
Изучение истории в вузах РФ станет обязательным с 1 сентября 2023 года
В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.
Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех
После премьеры состоится концерт главных героев фильма – Государственного ансамбля песни и пляски «Волжские казаки».
Дом офицеров приглашает на премьеру самарского документального фильма «Фронтовая бригада»
Итоговое событие марафона – это праздник выразительного чтения, в рамках которого лучшие чтецы приглашены в Самару.
В самарской библиотеке для молодежи подведут итоги поэтического марафона, посвященного Марине Цветаевой
Спектакль рассказывает о судьбе четырёх девушек-разведчиц, находящихся на спецзадании по уничтожению врага.
В шигонском Доме культуры актеры Самарского драмтеатра сыграли спектакль «Не покидай меня»
В Самаре за сутки заболели 83 человека.
11 октября в Самарской области COVID-19 выявлен у 304 человек
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.68
1.37
EUR 60.8
0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
В Тольятти в очередной раз пройдут всероссийские соревнований по каратэ "Кубок Дружбы"
Концерт «Музыкальные путешествия по Европе: Италия» пройдет в самарской кирхе
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Изучение истории в вузах РФ станет обязательным с 1 сентября 2023 года

11 октября 2022 21:55
159
В Минобрнауки сообщили, что на нее должно отводиться не менее 144 часов.

Изучение истории в вузах РФ станет обязательным с 1 сентября 2023 года, на нее должно отводиться не менее 144 часов, передает ТАСС. Об этом сообщается в понедельник на сайте Минобрнауки России.

"Согласно документу в образовательные стандарты по всем специальностям и направлениям подготовки уровней бакалавриата и специалитета вносятся изменения в части закрепления обязательного изучения дисциплины (модуля) "История России" в объеме не менее 4 зачетных единиц (144 часа)", - прокомментировали в министерстве утверждение соответствующего приказа.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
11 октября 2022  13:48
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
303
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
11 октября 2022  11:48
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
276
В Самарской области растет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса
11 октября 2022  11:26
В Самарской области растет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса
300
Дмитрий Азаров нацелил глав муниципалитетов на системную работу по созданию социальных паспортов военнослужащих
10 октября 2022  22:45
Дмитрий Азаров нацелил глав муниципалитетов на системную работу по созданию социальных паспортов военнослужащих
573
Все военнослужащие получают новое обмундирование в соответствии с нормативами обеспеченности Министерства обороны.
10 октября 2022  18:49
«Это наш долг перед защитниками Отечества» - Дмитрий Азаров принял решения о дополнительной помощи семьям мобилизованных земляков
2878
Весь список