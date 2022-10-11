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Изучение истории в вузах РФ станет обязательным с 1 сентября 2023 года, на нее должно отводиться не менее 144 часов, передает ТАСС. Об этом сообщается в понедельник на сайте Минобрнауки России.

"Согласно документу в образовательные стандарты по всем специальностям и направлениям подготовки уровней бакалавриата и специалитета вносятся изменения в части закрепления обязательного изучения дисциплины (модуля) "История России" в объеме не менее 4 зачетных единиц (144 часа)", - прокомментировали в министерстве утверждение соответствующего приказа.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

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