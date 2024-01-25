«iВолга» – движение вверх: новые тенденции масштабного молодежного форума в статусе всероссийского

157

Как будет проходить в этом году Всероссийский молодежный форум «iВолга», обсудили на совещании по подготовке и проведению масштабного события. В нем приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, врио заместителя председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, министр молодежной политики региона Сергей Бурцев, представители дирекции форума, общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых».

Форум проводится по поручению Президента Владимира Путина под патронажем полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова.

Это уникальная площадка, на которой молодые и талантливые люди могут общаться, представлять свои идеи и разработки, учиться новому у экспертов в различных сферах, получить гранты на развитие своих проектов.

В прошлом году iВолга вышла на новый уровень. С инициативой подать заявку на получение статуса Всероссийского форума выступил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Конкурсная комиссия идею поддержала.

«Более чем за 10 лет своего существования "iВолга" стала центром притяжения молодых людей со всех уголков страны. В прошлом году ее участниками стали свыше 2 000 человек – молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, а также школьники от 14 до 17 лет в рамках специального формата «Поколение Первых». В связи с высокой востребованностью форума среди молодежи страны, ежегодным ростом и развитием содержательной наполненности форума, Федеральное агентство по делам молодежи приняло решение присвоить с этого года iВолге статус Всероссийского форума», - подчеркнул Александр Фетисов.

В этом году главной темой форума станет «Движение первых». Российское движение детей и молодежи было создано при поддержке главы государства.

«Выбор темы форума может послужить мощным импульсом для развития «Движения первых» как на муниципальном, так и на региональном и федеральном уровне за счет подготовки активистов Движения и за счет того, что мы можем продумывать стратегические форматы движения. В том случае, если будет сбалансировано представительство участников и выстроена эффективная образовательная программа, движение может получить свое развитие и мотивированных активистов, обладающих навыками реализации поставленных задач», - отметил Олег Машковцев.

Предполагается, что участниками очного формата форума станут порядка 2000 участников-обучающихся и участников-наставников «Движения первых». В том числе в планах - участие молодых семей, что является особенно важным и значимым в этом году, который объявлен Президентом Годом семьи.

Планируется, что форум вновь пройдет в гибридном формате: очно на Мастрюковской поляне с онлайн-трансляцией отдельных мероприятий.

«iВолга – уникальный форум. Несмотря на то, что участники проживают в туристических палатках, сохраняя при этом саму атмосферу грушинской поляны, они получают важный опыт как туристической, так и патриотической направленности. При этом благодаря поддержке Губернатора Самарской области ежегодно мы делаем большой шаг вперед в части создания и развития инфраструктуры», - отметил Сергей Бурцев.

Сохранится и инклюзивный городок, который традиционно разворачивается на поляне.

Предполагается, что в этом году в рамках форума также будет проведен Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи. Победители получат гранты на реализацию своих проектов.

И главное – iВолга останется той особенной площадкой, помогающей поддержке молодежных инициатив, самореализации молодежи, повышению уровня ее компетенций, навыков инновационного мышления, формированию у молодых людей ценностей патриотизма.

Фото - Министерство молодёжной политики Самарской области