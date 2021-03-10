IT-специалистов по определенным цифровым направлениям будут готовить с самарских вузах 

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел в Иннополисе совещание "Кадры для будущего", во время которого заявил о необходимости обучения новых кадров для цифровой сферы.

В настоящее время на рынке труда наблюдается острая нехватка IT-специалистов, которые в условиях цифровизации всех сфер жизни должны строить новую экономику страны. Дефицит — от 700 тысяч до миллиона человек.

Обучать таких специалистов должны в российских вузах, причем преподавательский состав должен быть конкурентноспособным.

«Основные изменения, касающиеся стандартов образования, создания цифровых образовательных модулей по всем направлениям, должны быть сделаны до следующего цикла обучения, – сообщил Дмитрий Чернышенко. – Это сложная, амбициозная задача, мы отдаем себе отчет в том, что это будет непросто сделать, но именно такой темп нам задал Президент страны. И времени на раскачку нет».

При этом «айтишники» должны обладать определенными цифровыми компетенциями.

«Каждый вуз должен найти свою нишу в подготовке кадров, с учетом имеющихся заделов, – отметил вице-премьер. – Не надо бежать во все направления сразу».

До 2024 года требуется подготовить 80 тыс. педагогов. Опорным центром для решения этой задачи станет Университет Иннополиса.

Министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову поручено ввести в каждом вузе должность проректора по цифровой трансформации. "Это наш цифровой спецназ", - заметил Чернышенко. Впоследствии каждый из этих проректоров должен будет разработать программу развития и защитить ее в Минобразования.

Дополнительно Дмитрий Чернышенко дал указание вузам проанализировать, на какие специальности трудоустраиваются их выпускники IT-направлений, передает пресс-служба облправительства.

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