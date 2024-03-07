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Исследователи Самарского политеха впервые получили Премию посла Китая

7 марта 2024 10:45
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Исследователи Самарского политеха впервые получили Премию посла Китая

29 февраля состоялось торжественное награждение лауреатов Премии посла Китая, в числе которых – молодые ученые Самарского политеха.

Так, в номинации «Новые материалы» отмечены инженер кафедры «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы» Эмиль Умеров и старший преподаватель кафедры «Общая и неорганическая химия» Елизавета Морхова.

Эмиль Умеров уже несколько лет работает над созданием энергоэффективного способа синтеза композиционных материалов. Глобальная цель его исследования – разработка экологичной и масштабируемой технологии синтеза широкого класса керамико-металлических композитов для различных сфер промышленности.

– Наша инновация основана на сочетании метода СВС для синтеза пористой керамической заготовки на воздухе с методом самопроизвольной инфильтрации расплавом металла, – рассказал Эмиль. – Используя такой способ, мы уже получили образцы новых керметов, структура которых схожа по строению с биологическими материалами, например костью или древесиной. Благодаря тому, что металл находится в порах керамики, эти два разнородных материала соединены между собой в трех измерениях в единый цельный композит. Это наделяет композиты повышенной жесткостью, твердостью и прочностью, обеспечивая высокую износостокость и трещинностойкость.

Елизавета Морхова занимается масштабным поиском новых ионпроводящих материалов для электрохимических источников тока. Ее научные исследования нацелены на развитие и освоение технологий новых возобновляемых источников энергии.

– Эта награда – высокая оценка моей плодотворной работы, – отметила Елизавета. – Теперь мне предстоит пройти научную стажировку в Китае и представить зарубежным коллегам результаты моих исследований. Надеюсь, это приведет к интересному дальнейшему сотрудничеству.

Подробнее об исследованиях Эмиля Умерова и Елизаветы Морховой можно прочитать в университетском научно-популярном журнале «Технополис Поволжья».

Лауреатов премии наградили сертификатами и почетными медалями посольства Китайской Народной Республики (КНР) в РФ. Молодые ученые также получили возможность посетить научно-исследовательские учреждения и промышленные предприятия Китая для знакомства с передовыми технологиями.

Премия посла Китая учреждена посольством КНР в России и Российским союзом научных и инженерных общественных объединений с целью признания молодых талантов в области научно-технических инноваций. Награда присуждается исследователям на основе оценки их достижений международными экспертами. Ежегодно, начиная с 2020 года, эту высокую награду получают 12 российских ученых и инженеров, достигших выдающихся результатов в различных областях. Отбор лауреатов проходит в рамках всероссийского конкурса «Инженер года» и молодежной премии «Надежда России».

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