Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса «Студент года» в Самарской области

Сегодня, 25 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2025».

«Вы стали победителями каждый в своей номинации, я вас искренне с этим поздравляю. Это значит, что у вас правильный путь, максимальное трудолюбие и целеустремленность. Самое главное — не сбавлять обороты, потому что жизнь — не спринт, жизнь — это очень длинная дистанция. И необходимо всегда, на каждом участке жизни демонстрировать такие же качества, которые у вас сейчас есть, которые вы проявили, став лучшими по своему направлению и победив, в том числе, в нашем конкурсе», — сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор поздравил студентов с заслуженными победами в своих номинациях и провел с ними содержательную беседу. Студенты рассказали о себе, своих проектах, планах. Многие уже работают, получают важнейший профессиональный опыт. Например, Юрий Долгов, который одержал победу в конкурсе в номинации «Патриотическое объединение года», занимается разработками в сфере БАС. Вячеслав Федорищев отметил, что такие начинания будут поддержаны.

«Вы наше будущее, будущее нашего региона, будущее страны, поэтому мы вас будем в хорошем смысле этого слова вести, помогать при необходимости. Если у вас будут те или иные идеи, предложения, проекты, которые нужно будет поддержать, которые можно было бы сделать, мы будем очень рады их вместе с вами реализовать», — сказал губернатор.

Глава региона акцентировал внимание молодежи на то, что помимо общественной деятельности, в которой они, безусловно, преуспели, очень важна практика. Пригласил на стажировку в профильные министерства и Правительство.

«Всех победителей конкурса «Студент года» включим в наш кадровый резерв. Также поддержим лучшие инициативы студентов и продумаем дополнительную грантовую поддержку», — отметил Вячеслав Федорищев.

Несмотря на разные направления деятельности, студенты активно занимаются волонтерством, помогают защитникам Отечества и их семьям, участвуют в отправке гуманитарных грузов в зону СВО. Обсудили вопросы развития Самарской области, что надо сделать для улучшения жизни в регионе.

Отметим, что конкурс «Студент года» проводится в Самарской области с 2012 года и в 2025 году отмечает свой 14-й сезон. За время существования проекта его участниками стали более 7 000 студентов. Конкурс является региональным этапом Российской национальной премии «Студент года» и реализуется при поддержке Правительства Самарской области. Концепция сезона 2025 года — «Твой след в истории», символизирующая личный вклад каждого студента в развитие образовательной организации, города, региона и страны.

Всего на конкурс поступило 2 348 заявок от учащихся 82 образовательных организаций региона. Наиболее популярными среди участников стали номинации: «Студенческая творческая личность ссуза» (297 заявок), «Доброволец года» (210 заявок) и «Молодой профессионал года» (206 заявок). Кроме того, 88 конкурсантов подали заявки на участие в грантовом конкурсе «Росмолодежь.Гранты». По итогам отбора более 300 студентов вышли в очный этап и поборолись за звание лучших в своих номинациях. Всего в 2025 году в рамках конкурса представлено 15 номинаций, включая новую номинацию «Общественник года».

Главную награду – Гран-при «Студент года 2025» присудили студенту ГАПОУ «Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева» Владиславу Волчанскому.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области