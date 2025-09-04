Готовность образовательных учреждений Самары к учебному году проверили сотрудники Росгвардии

104

На территории Самары прошли тактико-специальные занятия с целью проверки функциональной готовности образовательных учреждений города к возможным чрезвычайным и нештатным ситуациям.

В рамках тренировок отработано взаимодействие сотрудников управления вневедомственной охраны с представителями частных охранных организаций.

«Безопасности учреждений образования в Самаре уделяем особое внимание. В новом учебном году все школы обеспечены физической охраной, тревожной кнопкой и охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения и металлодетекторами, работают автоматические пожарные сигнализации. Также начали обновлять систему доступа с учетом федеральных стандартов антитеррористической безопасности – в пилотном режиме устанавливаем новые КПП в тех школах, где одновременно находится более 1000 человек»,

- рассказал глава города Самара Иван Носков.

Практическая отработка реагирования нарядов вневедомственной охраны на сигналы тревоги с объектов образования являлась важнейшей частью проводимых в рамках подготовки к учебному году проверочных мероприятий. В текущем году на образовательных учреждениях различной категории было проведено около 200 подобных учебных тренировок.