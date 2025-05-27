«Госуслуги Моя школа» — новое удобное приложение для школьников и родителей

Школьное и личное расписания, домашние задания, успеваемость и похвала от мамы или папы. Теперь всё, что нужно для успешной учёбы, — в новом приложении «Госуслуги Моя школа».
Использование приложения — добровольное. Оно дополняет уже привычные инструменты и работает, даже если школа использует другие системы.
Основные функции «Госуслуги Моя школа»
Все сведения, внесённые в приложение, защищены и доступны только родителю и ребёнку. Для авторизации каждому из них необходима подтверждённая учётная запись Госуслуг.
Приложение «Госуслуги Моя школа» доступно в 80 регионах. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, которые к нему пока не подключились, могут пользоваться региональными решениями.