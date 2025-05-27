«Госуслуги Моя школа» — новое удобное приложение для школьников и родителей

126

Школьное и личное расписания, домашние задания, успеваемость и похвала от мамы или папы. Теперь всё, что нужно для успешной учёбы, — в новом приложении «Госуслуги Моя школа».

Использование приложения — добровольное. Оно дополняет уже привычные инструменты и работает, даже если школа использует другие системы.

Основные функции «Госуслуги Моя школа»

— Распорядок дня . Школа добавляет расписание уроков, а ребёнок или родитель может дополнить его личными делами — секцией, визитом к врачу или занятиями с репетитором

. Школа добавляет расписание уроков, а ребёнок или родитель может дополнить его личными делами — секцией, визитом к врачу или занятиями с репетитором — Домашние задания. Ребёнок видит, что задали, а родитель — сколько уже выполнено

Ребёнок видит, что задали, а родитель — сколько уже выполнено — Успеваемость. Можно не только отследить текущие и итоговые оценки, но и увидеть, как в среднем контрольную написал весь класс

Можно не только отследить текущие и итоговые оценки, но и увидеть, как в среднем контрольную написал весь класс — Похвала от родителей. Возможность отметить успехи ребёнка и мотивировать его на новые достижения

Все сведения, внесённые в приложение, защищены и доступны только родителю и ребёнку. Для авторизации каждому из них необходима подтверждённая учётная запись Госуслуг.

Приложение «Госуслуги Моя школа» доступно в 80 регионах. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, которые к нему пока не подключились, могут пользоваться региональными решениями.