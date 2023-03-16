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Госавтоинспекция в Самаре провела воркшоп для школьников

16 марта 2023 13:56
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Госавтоинспекция в Самаре провела воркшоп для школьников

Сотрудники  пропаганды Госавтоинспекции городского округа Самара провели для обучающихся одной из городских школ  профилактическое мероприятие в формате «workshop».

Воркшоп «workshop» обучающее мероприятие, в котором упор делается на практическую работу. Задача ведущего мероприятия ненавязчиво вести участников, позволяя им экспериментировать. Цель воркшопа заключается в конкретном результате - создании произведения искусства, концепции, идеи. Данный воркшоп прошел в формате «студия» и завершился созданием готового продукта, который участники показали общественности.

В начале мероприятия, обучающиеся разделились на две команды и приступили к прохождению этапов.

На первом этапе (теоретическом) они в течение десяти минут отвечали на вопросы теста по правилам дорожного движения, попутно повторяя как нужно правильно и безопасно переходить проезжую часть, правила для велосипедистов и пассажиров.

Второй и третий этапы, практические, вызвали у ребят бурю эмоций, а направлены они были на отработку быстроты реакции, внимания и сосредоточенности.

Ребятам предлагалось задание – быстро поймать летящую вниз специальную линейку, которая покажет скорость реакции. А также, воспользовавшись специальным балансиром, в кратчайшие сроки провести шарик по лабиринту от внешнего края балансира в центр.

К заключительному творческому этапу ребята подошли уже подготовленными, как теоретически, так и практически. Участникам команд было предложено нарисовать на бумаге макет плаката социальной рекламы по безопасности дорожного движения, каким они его видят и считают, что именно это изображение, окажет существенное влияние на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения участниками дорожного движения.

Работа была командной. Участники мероприятия провели «мозговой штурм», было высказано очень много интересных концепций социальной рекламы, из которой они, по их мнению, выбрали самый действенный, и началась работа. Дети работали очень дружно, постоянно советовались друг с другом, был виден сильный командный дух класса.

Итогом мероприятия стали два макета плакатов социальной рекламы по безопасности дорожного движения, концепции которых впоследствии будут использованы для создания листовок и памяток по безопасности дорожного движения.

Мероприятие детьми было оценено на самом высоком уровне, и вызвало у них массу положительных эмоций.

 

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