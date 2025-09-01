Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний

187

Друзья! Поздравляю всех с Днем знаний!

Сегодня более 130 тысяч школьников пришли в школы, и почти 11 тысяч малышей – первый раз в первый класс. 1 сентября – день всегда трогательный. Педагоги особенно серьезны, школяры – торжественны, а родители, провожающие малышей, волнуются больше, чем волновались сами когда-то на своей первой торжественной линейке. И сколько бы тебе не было лет, равнодушным остаться невозможно.

Я хочу пожелать, чтобы праздничный настрой Дня знаний сохранился в наших школах как можно дольше. Уже завтра школьные будни закружат и детей, и педагогов, и родителей. Пусть в этих буднях всегда будет место празднику – радости новых открытий, новых знаний, новых успехов и побед.

Первоклашкам желаю, чтобы школа стала для них вторым домом, выпускникам – успешной подготовки к экзаменам и высоких баллов. Всем – отличных оценок, новых друзей, интересных событий. Педагогам и родителям – мудрости и терпения. Помогайте и поддерживайте друг друга, и пусть ваши ученики растут счастливыми, умными, сильными и здоровыми!

