Главные новости:
В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет
Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном
Мероприятия
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний

1 сентября 2025 10:54
187
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний

Друзья! Поздравляю всех с Днем знаний! 

Сегодня более 130 тысяч школьников пришли в школы, и почти 11 тысяч малышей – первый раз в первый класс. 1 сентября – день всегда трогательный. Педагоги особенно серьезны, школяры – торжественны, а родители, провожающие малышей, волнуются больше, чем волновались сами когда-то на своей первой торжественной линейке. И сколько бы тебе не было лет, равнодушным остаться невозможно. 

Я хочу пожелать, чтобы праздничный настрой Дня знаний сохранился в наших школах как можно дольше. Уже завтра школьные будни закружат и детей, и педагогов, и родителей. Пусть в этих буднях всегда будет место празднику – радости новых открытий, новых знаний, новых успехов и побед. 

Первоклашкам желаю, чтобы школа стала для них вторым домом, выпускникам – успешной подготовки к экзаменам и высоких баллов. Всем – отличных оценок, новых друзей, интересных событий. Педагогам и родителям – мудрости и терпения. Помогайте и поддерживайте друг друга, и пусть ваши ученики растут счастливыми, умными, сильными и здоровыми!
 

Весь список