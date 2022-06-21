Глава Минпросвещения Кравцов: никто не выгонит детей на мороз для поднятия флага России

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости рассказал, что стандарт проведения церемонии поднятия флага в школах утвержден и направлен в регионы, зимой никто не выгонит детей на мороз, а состав участников будут определять сами школы.

По словам министра, подход к этой работе определил глава государства Владимир Путин, отметивший, что процедура должна иметь особый статус и проводиться не формально, а с глубоким пониманием значимости госсимволов.

Он отметил, что порядок прописан максимально понятно и детально, от момента и места проведения - в начале учебной недели в одном из помещений школы или на улице; до состава участников – ребят, продемонстрировавших лучшие показатели в учебе, спорте, творчестве, мероприятиях детских движений.

"Подходы будут варьироваться от возможностей образовательных учреждений. Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз, или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе. Более того, они будут сами определять состав участников церемонии (например, учащиеся одной параллели классов). Очевидно, что это не всегда будут все ученики", - обратил внимание министр просвещения РФ.

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