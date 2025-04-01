Финалы олимпиады «Я – профессионал» в Самарской области соберут талантливых студентов

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В Самарской области состоится очный финал заключительного этапа олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Транспорт». Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – объединяет самых талантливых студентов и делает профессионализм ценностью. Реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Очные состязания в Самарской области запланированы на начало апреля. Так, 5 апреля задания выполнят участники направления «Транспорт».

«Олимпиада «Я – профессионал» охватывает широкий спектр направлений, поэтому возможность проявить себя есть буквально у каждого студента. Финал объединяет лучших из лучших – тех, кто продемонстрировал высокий уровень знаний в отборочном этапе. В Самарской области шанс открыть новые карьерные возможности представился 327 студентам из 12 вузов», – сказал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Финалы по направлению «Транспорт» проходят на площадках в разных городах страны. У участников заключительного этапа есть возможность выбрать наиболее удобный вариант. Соревнования организуют на базе ведущих вузов.

«Финалисты олимпиады – это кадры нового поколения, молодые люди, которые уже сейчас готовы развивать выбранные сферы, повышать свой профессионализм и становиться востребованными специалистами. «Я – профессионал» дает им возможность погрузиться в отраслевую специфику и познакомиться с участниками из других вузов. В результате каждый не только получает ценный опыт для будущей карьеры, но и формирует собственную сеть полезных контактов. В Самарской области финалисты встретятся на площадке Приволжского государственного университета путей сообщения», – поделилась Валерия Касамара, руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал».

Заключительный этап олимпиады стартовал в феврале и завершится в апреле. После подведения итогов дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.