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Еще одна самарская школа входит в федеральный проект образовательного кластера

9 октября 2024 14:13
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Школа, в которой решено открыть инженерно-метрологический клуб, активно участвует во всех образовательных инновациях.

Метрологический образовательный кластер Росстандарта (далее МОК РСТ) продолжает свое развитие. В сентябре в Самаре был открыт первый инженерно-метрологический класс, а в канун Дня Стандартизации открывается инженерно-метрологический клуб для старшеклассников.

Школа, в которой решено открыть инженерно-метрологический клуб, активно участвует во всех образовательных инновациях. Именно 53-я школа является базовой для ОДК – Кузнецов и активно работает с СамГМУ. Теперь в числе партнеров школы Росстандарт и ведущие университеты, готовящие элиту инженерных кадров: Самарский университет и СамГТУ

В пятницу 11 октября, в 13.30, в 53-ей школе пройдет «День стандартов», в ходе которого будет подписано соглашение о сотрудничестве в рамках проекта МОК РСТ с региональным центром Росстандарта. На мероприятие приглашены представители опорных вузов и ОДК-Кузнецов.

Стоит отметить, что в программе работы клуба запланированы выездные заседания на базе опорных университетов, посещение ЦСМ и предприятий, а также активное участие во Всероссийских профильных олимпиадах и конкурсах.

 

Фото::   ФБУ «Самарский ЦСМ»

Теги: Самара

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