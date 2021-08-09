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Елена Шмелева: допуск студентов к занятиям по принципу вакцинации - дискриминация

9 августа 2021 21:03
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По словам руководитель "Сириуса", ничто принудительное не может сработать эффективно.

Принудительная вакцинация студентов от коронавируса для допуска их к обучению в очной форме является дискриминацией определенных категорий студентов, заявила в понедельник в ходе открытия штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" в Москве руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, которая входит в пятерку списка партии на выборах в Госдуму, передает ТАСС.

"Я считаю, что принудительно студентов прививать нельзя и вообще ничто принудительное не может сработать эффективно. Чтобы ситуация была эффективна и безопасна для всех, надо собираться с союзом ректоров и с министерством и обсуждать. Мы против такого подхода, это дискриминация определенных категорий студентов", - сказала Шмелева, отвечая на вопрос об отношении к инициативе введения ограничений на посещение не вакцинированными студентами очных занятий.

Она добавила, что обсуждаемая позиция, когда студентов хотят пускать в общежития только по справке о вакцинации, исключит из образовательного процесса часть учащихся. При этом, подчеркнула Шмелева, рекомендации по вакцинации несовершеннолетних еще до конца не приняты.

"Давайте на нашей площадке соберем совещание. И я уже разговаривала с Валерием Николаевичем [Фальковым, главой Минобрнауки РФ], они готовы давать те разъяснения, которые помогут начать учебный год для всех, но безопасно и с максимальным пониманием каждого шага по вакцинированию всех категорий студентов или мониторингу ситуации в каждом вузе", - добавила Шмелева.

 

Фото:   pixabay

Теги: вакцинация - дискриминация Елена Шмелева

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