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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится при отказе от Болонской образовательной системы и переходе к новой. Это национальный экзамен, который построен полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования, заявили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

"Да, сохранится, поскольку ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий", - сообщили в пресс-службе.

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