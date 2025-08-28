Я нашел ошибку
Главные новости:
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
В Самарской области ночью похолодает до +6
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре
В Тольятти столкнулись ЛАДА и мотоцикл
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью
В Самаре ГАЗель сбила велосипедиста
Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц
ЕГЭ по истории не заменит экзамен по обществознанию в вузах в 2026 году

28 августа 2025 09:21
171
ЕГЭ по истории не заменит экзамен по обществознанию в вузах в 2026 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории не станет обязательным в 2026 году для тех, кто поступает в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью обозревателю телеканала "Россия 1" Наиле Аскер-заде.

Он напомнил, что для выпускников сохраняется два обязательных выпускных экзамена: по русскому языку и математике, пишет Смотрим.

"В наступающем учебном году [будет] два обязательных экзамена по русскому языку и по математике. Остальные экзамены по выбору. Сегодня прорабатывается вопрос, чтобы в перспективе, не в наступающем учебном году, вместо обществознания школьники сдавали историю", – сказал Кравцов.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:32
Самарская область подверглась атаке беспилотников
28 августа 2025  09:27
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
