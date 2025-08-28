ЕГЭ по истории не заменит экзамен по обществознанию в вузах в 2026 году

171

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории не станет обязательным в 2026 году для тех, кто поступает в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью обозревателю телеканала "Россия 1" Наиле Аскер-заде.

Он напомнил, что для выпускников сохраняется два обязательных выпускных экзамена: по русскому языку и математике, пишет Смотрим.