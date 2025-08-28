ЕГЭ по истории не заменит экзамен по обществознанию в вузах в 2026 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории не станет обязательным в 2026 году для тех, кто поступает в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью обозревателю телеканала "Россия 1" Наиле Аскер-заде.
Он напомнил, что для выпускников сохраняется два обязательных выпускных экзамена: по русскому языку и математике, пишет Смотрим.
"В наступающем учебном году [будет] два обязательных экзамена по русскому языку и по математике. Остальные экзамены по выбору. Сегодня прорабатывается вопрос, чтобы в перспективе, не в наступающем учебном году, вместо обществознания школьники сдавали историю", – сказал Кравцов.