Две команды старшеклассников Самары представят в Москве инновации в биотехнологиях

26 ноября в Москве пройдет финал Всероссийского соревнования среди школьников по решению инженерных кейсов. Проект проходит под эгидой Международного инженерного чемпионата CASE-IN при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победители и призеры получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в ведущие профильные вузы страны.

Финал состоится на площадке Национального исследовательского университета «МЭИ» . Здесь школьники 8–11 классов представят решения кейсов по главной теме сезона — «Технологические инновации». Их проекты направлены на внедрение в производство решений, которые должны стать импульсом для достижения технологического суверенитета и формирования конкурентоспособной национальной экономики.

Как отмечает основатель и сопредседатель CASE-IN Артем Королев, за выход в финал соревновались более 180 команд, а в Москву приедут сильнейшие участники из 13 городов. По его словам, школьники представят свои разработки экспертам компаний-партнеров, узнают о требованиях работодателей к молодым специалистам и поймут, как добиться успеха в инженерных профессиях.

Финалисты представляют 11 регионов: Амурскую, Иркутскую, Кемеровскую и Самарскую области, Красноярский край, Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Свердловскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В финале примут участие 2 команды старшеклассников Самары, Лицей «Созвездие» №131: «Кодеры будущего» и «Короли блок бласта».